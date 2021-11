Projekt Riverside: Na sastanku projektnih partnera rasprava o dosad provedenim aktivnostima

- PROMO -

U petak, 26. studenog održan je sastanak projektnih partnera na prekograničnom projektu “Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube”, akronim Riverside, program Interreg Mađarska-Hrvatska.

Online sastanak organizirala je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije kao nositelj projekta, a sudjelovali su svi hrvatski partneri: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, s mađarske strane Nacionalni park Dunav-Drava, dok je županija Zala opravdala svoj izostanak te kao tehnička pomoć provedbi projekta VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Na sastanku se raspravljalo o dosad provedenim aktivnostima projekta i pripremi sadržaja za izradu nekoliko dokumenata: Primjeri dobre prakse u upravljanju Rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav, u izradi Međimurske prirode, knjiga o Rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav na području Republike Hrvatske i Mađarske koju priprema Nacionalni park Dunav-Drava, Strategiji zajedničkog upravljanja područjem Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, čiji je nositelj izrade Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije te izradi zajedničke baze podataka o staništima i vrstama na području provedbe projekta.

