‘Vatreni’ sad imaju slatke brige: Čekaju ždrijeb, a evo kad se održava i na koji način

Hrvatska nogometna reprezentacija se pobjedom nad Rusima pridružila osam reprezentacija koje su osigurale nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, a protiv koga će točno igrati u skupini, doznat će tijekom ždrijeba 1. travnja.

On će se voditi pozicijom na FIFA-inoj ljestvici, ali nije poznato koji mjesec će se uzeti kao mjerilo. U ovom trenutku Hrvatska je osamnaesta, ali bi nakon dviju pobjeda u studenom, uz gol razliku 8:1, vrlo lako mogla “skočiti” za pokoje mjesto. Jer, ispred su Švedska, Kolumbija, Urugvaj i Švicarska, reprezentacije koje u studenome nisu skupile bodova koliko i ‘vatreni’ – prenosi Večernji

No to su sve ‘slatke brige’, najbitnije je da se Hrvatska našla još jednom na velikom natjecanju, 12. put od 14 mogućih i da će imati priliku od 21. studenoga do 18. prosinca iduće godine braniti svjetsko srebro.

Osim Hrvatske, u ovom trenutku su plasman na prvenstvo izborili domaćin Katar, Njemačka, Belgija, Danska, Francuska, Brazil, Srbija i Španjolska.

Večeras će se, ako se ne dogodi senzacija, na Svjetsko prvenstvo plasirati i Engleska koja treba samo bod na gostovanju kod San Marina te Italija ili Švicarska iz skupine C. Talijani i Švicarci imaju isti broj bodova, a europski prvaci u zadnje kolo ulaze s dva gola boljom gol razlikom. Italija u zadnjem kolu gostuje Sjevernoj Irskoj, a Švicarci dočekuju Bugarsku.

Kao i posljednjih desetljeća prvenstvo će činiti 32 reprezentacije podijeljene u osam skupina, iz kojih će dvije najbolje ići dalje. Bit će to posljednje prvenstvo s 32 reprezentacije, od 2026. godine sudjelovat će 48 reprezentacija.

