Virovitica već dvije godine zaredom prvak EU fondova, Ivica Kirin: Ulaganje u ceste, zgrade i infrastrukturu je važno, no ulagati u ljude i bolji životni standard je još važnije

Grad Virovitica se već drugu godinu zaredom može pohvaliti laskavom titulom prvaka EU fondova u Hrvatskoj. Virovitica je u posljednjih nekoliko godina promijenila svoj izgled, ulice su postale veliko gradilište, a novo lice dobile su škole, vrtići, mjesni domovi. Samo u prošloj i ovoj godini na popisu velikih i realiziranih projekata našli su se sportska dvorana OŠ „Vladimir Nazor“ Virovitica, s pristupnim trgom, novi dječji vrtić u Svetom Đurađu, kompletna komunalna infrastruktura u Poduzetničkoj zoni Antunovac te novo Reciklažno dvorište, a trenutno najveće aktivno gradilište na području grada Virovitice je izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica“ koji je pri kraju.

U središtu grada uređuje se Franjevački park uz crkvu sv. Roka. Veliki broj ostvarenih projekata čija se vrijednost mjeri u stotinama milijuna kuna znak je da je Virovitica na vrijeme prepoznala priliku koju nude EU fondovi i da ju je znala iskoristiti. Uz dio vlastitih sredstava omogućila je tako da se na jednu uloženu kunu iz proračuna povuče njih pet iz fondova i riješe važne, pa i kapitalne investicije koje mijenjaju vizuru grada, omogućuju kvalitetniji standard i stvaraju temelj za nova ulaganja.

NOVIH 3,5 MILIJARDI KUNA U PROJEKTIMA

Ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund kaže kako je velik broj prijavljenih i ostvarenih projekata zapravo rezultat višegodišnjeg ulaganja u razvoj same agencije i zapošljavanje visokoobrazovanih djelatnika koji su dorasli svakom izazovu, od projekata vezanih uz poljoprivredu, udruge, razvoj civilnog društva, socijalnih usluga, obrazovanja, do gospodarstva i ekologije.

– Ova nagrada, i to drugu godinu zaredom, potvrđuje nam da odrađujemo dobar posao te nam je ujedno i velika motivacija za dalje. Rezultat je to napornog rada, neprospavanih noći, stresa i dugotrajnih priprema, ali i izvrsne suradnje koju imamo s Gradom Viroviticom kao osnivačem. Zahvaljujući tome na vrijeme je pripremljena sva projektno-tehnička dokumentacija te se svi planirani projekti prijavljuju u roku.

Ovim putem želim zahvaliti Gradu Virovitici na podršci i povjerenju, a posebno hvala mojim djelatnicima koji su od samih početaka zajedno sa mnom, pripremajući i provodeći projekte, sve više i više podizali ugled i kredibilitet naše agencije i koji su njen “motor” funkcioniranja i rada – kaže T. Harmund.

Svaka godina donosi i nove planove, a za naredno razdoblje pripremili su, kaže gradonačelnik Ivica Kirin, nove projekte i investicije vrijedne više od 3,5 milijardi kuna. Riječ je o projektima koji uključuju sve – od ulaganja u gospodarstvo do turizma, preko škola, cesta do socijalnih usluga.

– Među većima izdvaja se Treća osnovna škola s dvodijelnom sportskom dvoranom kako bi se svim učenicima osigurala jednosmjenska nastava, a tu je i nova Glazbena škola koja u skoroj budućnosti zahvaljujući boljim uvjetima i planovima planira prerasti u ozbiljnu umjetničku školu. Kad je riječ o projektima koji će gradu donijeti potpuno nov sadržaj, onda se mora spomenuti i uređenje Virovitičkih jezera, koje je planirano u suradnji s Hrvatskim vodama i koje će omogućiti uređenje svih jezera, izgradnju šetnica i biciklističkih staza te svim izletnicima siguran i kvalitetan boravak u prirodi. Ljubitelji plivanja također bi trebali doći na svoje jer je uz pomoć fondova planirana izgradnja Bazenskog sportsko-turističkog kompleksa s tri bazena: kombiniranim, dječjim i poluolimpijskim, koji će biti grijani geotermalnom energijom. Novi Autobusni kolodvor s pristupnim cestama također je na popisu prioriteta i projekata čija se realizacija planira uz pomoć državne ili europske blagajne – kaže gradonačelnik.

ŽILA KUCAVICA DRUŠTVA

I dok se novinski stupci često pune upravo tim velikim infrastrukturnim i komunalnim projektima, postoji cijeli jedan segment ulaganja koji se ispod „radara uspješnosti“ najčešće – provuče. Ti projekti nisu popularni kao novi dvorac, škola, igralište ili neki pogon, no također se broje u milijunima kuna osiguranima iz fondova. Socijalni projekti koji će rijetko dobiti priliku biti obasjani reflektorima zapravo čine pravu žilu kucavicu ulaganja u jedno društvo koje nije zaboravilo svoje najpotrebnije – bolesne, starije, siromašne i napuštene, one koje umjesto nove staze, uređenog parka ili neke turističke usluge trebaju ljudsku toplinu i konkretnu ruku pomoći. Riječ je o socijalnim uslugama i sličnim projektima koji su ako ne jednako, onda možda još i više važni jer uključuju osjetljive kategorije građana i ravnopravno stoje na popisu ostvarenih u posljednjem programskom razdoblju.

Ti projekti konkretno omogućavaju ženama starijima od 50 godina da pronađu posao, osiguravaju besplatni prijevoz starijim osobama, asistente u nastavi, besplatne pakete hrane i higijenskih potrepština samcima i obiteljima u potrebi, brigu za starije od 65 godina i udomiteljske obitelji, besplatnu prehranu za školarce u riziku od siromaštva, pomoć starijima u kući. Bez njih veliki komunalni projekti bili bi samo dio ostvarenih želja. Ulagati samo u jedan segment društva, a ne brinuti o svima bio bi znak neprepoznatih prioriteta u svojoj sredini i svojevrsna promašena utrka.

VIROVITICA DOBAR PRIMJER

Virovitica pokazuje drugačije – u posljednjih sedam godina samo je putem Gradskog društva Crvenog križa uloženo više od 19,6 milijuna kuna kroz 17 važnih projekata, a i danas provode njih tri, čija je vrijednost oko šest milijuna. Centar za socijalnu skrb Virovitica danas provodi tri projekta ukupne vrijednosti oko 9 milijuna kuna i kroz njih prvi put korisnicima omogućuje važne usluge i aktivnosti. Virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, govoreći o tituli grada prvaka u privlačenju EU fondova, naglašava upravo te projekte iz domene društvenih potreba, sporta, kao odgovor na potrebe konkretnog pojedinca i ulaganja u sve segmente društva.

– Ulaganje u ceste, zgrade i infrastrukturu je važno, no ulagati u ljude i bolji životni standard je još važnije. To možda jesu projekti koji su manje vidljivi, ali nisu i manje bitni jer se tu radi o ulaganju u lokalnu zajednicu, odnosno o investicijama koje olakšavaju život našim sugrađanima i to kroz vid pomoći najstarijima, roditeljima, djeci i socijalno ugroženim skupinama. Dakle, ovo nije nagrada samo za obnovljeni dvorac, park ili ceste, ovo je ujedno nagrada i za sve one projekte kojima ulažemo u ljude i kojima nastojimo pomoći onim najpotrebitijima – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

KORISTI PROJEKATA ZA VRTIĆE, ŠKOLE, DRUŠTVA, SOCIJALNE USLUGE

U Dječjem vrtiću „Cvrčak“ iz ušteda zamijenili dotrajalu opremu, obnovili sanitarne čvorove te podignuli ogradu

Energetskom obnovom zgrada 2, 3 i 4 Dječjeg vrtića „Cvrčak“, koje su ostvarene kroz projekte, postignute su značajne uštede u energentima. Taj novac uložen je u poboljšanje uvjeta boravka djece u vrtiću.

– Konkretno, zamijenili smo dotrajalu opremu, obnovili sanitarne čvorove te je podignuta ograda u sklopu preventivno-zaštitnih programa radi sigurnosti djece i onemogućavanja ulazaka u dvorište tijekom vikenda i u noćnim satima.

Vrtić trenutno ima 567 djece i nismo u mogućnosti istovremeno realizirati sve potrebne zahvate i radove. Pokazala nam se potreba ulaganja u opremu za dječja igrališta, a i nabava nove didaktike je uvijek dobrodošla. Slijedimo nova dostignuća u odgoju i obrazovanju te u skladu s time želimo opremiti sobe dnevnog boravka za što kvalitetniji, neposredni rad s djecom. Cjelokupna situacija s pandemijom COVID-19 promijenila je značajno uvjete rada i traži dodatne napore u organizaciji odgojno-obrazovnog procesa pa će financijska sredstva nužno biti usmjerena i u tom smjeru – o koristima projekata kaže ravnateljica Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica Sandra Moslavac.

KULTURNA BAŠTINA I NOVI SADRŽAJI

Virovitički Gradski muzej mjesečno obiđe 2000 posjetitelja iz cijele Hrvatske

Gradski muzej Virovitica krajem ove godine obilježava dvije godine od otvorenja stalnog novog postava i svih dodatnih prostora, a obnovljen je uz pomoć EU fondova. Kako ističe ravnateljica Mihaela Kulej, zbog pandemije koronavirusa morali su privremeno zatvoriti svoja vrata, no ove godine i više je nego očigledno povećanje broja posjetitelja i to za čak 700 posto.

– Od ožujka do listopada 2021. godine Gradski muzej je posjetilo nešto više od 6000 posjetitelja, odnosno oko 2000 mjesečno, što se vidi i po prihodu muzeja. Ponosni smo jer je upravo to i bio cilj cijele ove priče – uz ljepšu sliku grada i veća kvaliteta života u ovom gradu, a to je ono čemu kultura doprinosi. Proširili smo tu lijepu priču o našem gradu i iskoristivosti EU fondova i izvan granica naše županije. Naime, možemo se pohvaliti da je Gradski muzej Virovitica prepoznat i na nacionalnoj razini ne samo kao turistička točka, već i kroz muzejsku djelatnost gdje nas nazivaju svojevrsnom perjanicom muzejske kulture. Iskoristivost EU fondova pokazala se više nego odličnom i kroz obnovu perivoja, jer konačno imamo ljude koji borave u našem parku i to je ono najljepše što mi iz muzeja možemo vidjeti – rekla je M. Kulej.

NOVA DVORANA, ENERGETSKE OBNOVE ŠKOLA

Učenicima i nastavnicima ugodniji prostor, školama uštede na električnoj energiji i grijanju

Uz izgradnju nove velike trodijelne sportske dvorane i pristupnog trga u okviru Osnovne škole „Vladimir Nazor“, projekti su zaslužni i za manje, ali jednako važne investicije – energetske obnove postojećih škola. U slučaju Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica riječ je o različitim dimenzijama uštede i benefita, od uštede u potrošnji energenata, obnovljenih prostora koje koriste učenici i zaposlenici, do smanjene emisije štetnih plinova. Svi su dobili kvalitetan, topao i ugodniji prostor.

– Tako je od 2016. do 2019. godine energetski obnovljena zgrada matične škole i Područna škola Milanovac, što je prvenstveno uključivalo obnovu toplinske zaštite zidova, zamjenu stolarije, rekonstrukciju kotlovnica i zamjenu rasvjetnih tijela. U Matičnoj školi danas trošimo 52 posto manje plina, a u Područnoj školi Milanovac ušteda u tom segmentu je oko 61 posto. Ne smijemo zanemariti ni poboljšane uvjete rada, kvalitetniju rasvjetu u učionicama i prostorima u kojima se održava nastava. Ponosni smo i na još jednu činjenicu, a to je da je putem energetskih obnova uloženo u zaštitu okoliša, jer su emisije štetnih plinova prepolovljene – kaže ravnatelj Ivica Tomljanović.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Rješenje za dvadesetak vrsta otpada iz kućanstva, građevni otpad i održivo gospodarenje za budućnost

Zahvaljujući EU projektu izgradnje Reciklažnog dvorišta u Virovitici građani od ove godine gotovo sav kućanski otpad mogu besplatno odložiti na jednom mjestu. Osim toga, građanima će u suradnji s Florom VTC bez dodatnih troškova biti podijeljeni i spremnici za odvojeno prikupljanje otpada.

– Ukupno su zaprimljena 6583 spremnika za odvojeno prikupljanje papira, 77 kontejnera za papir, 6583 spremnika za plastiku, 77 kontejnera za plastiku, 90 spremnika za biootpad te 83 kontejnera za biootpad. Kontejneri veće zapremnine postavljeni su na lokacijama stambenih zgrada, a manji će biti podijeljeni kućanstvima – rekao je Antonio Dražić, pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo.

Inače, ovih dana s radom je započelo i Florino postrojenje za obradu građevnog otpada. Manje količine tog otpada građani mogu besplatno predavati u Reciklažno dvorište, a za veće količine, kako za građane tako i pravne osobe, povoljna je cijena odvoza i obrade. Među ostalim, Flora VTC je nabavila i trokomorni smećar na hibridni pogon – prvi takav u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe, a krajnji korisnici projekta su svi stanovnici obuhvaćeni Florinom uslugom odvoza komunalnog otpada.

SVETI ĐURAĐ DOBIO VRTIĆ

Tridesetak mališana uživa sa svoje četiri tete, roditelji zadovoljni

Prije nešto više od godinu dana prigradsko naselje Sveti Đurađ dobilo je svoj vrtić. Riječ je o dislociranom vrtiću u okviru Dječjeg vrtića „Cvrčak“ u Virovitici, a koji trenutno u dvije skupine, jasličkoj i starijoj mješovitoj, pohađa oko 35 djece. Ivana Matovina i Jelena Medić dvije su od ukupno četiri zaposlenih odgajateljica u vrtiću. Ovdje su od prvog dana, a kako kažu, dosadašnja iskustva su odlična pa su samim time i više nego zadovoljne svojim poslom.

– Djeca nam dolaze iz Đurađa, ali i iz okolnih naselja poput Podgorja, Golog Brda i Milanovca. Nekolicina njih su djeca iz Virovitice, a sve je to samo pokazatelj da projekt kojim je izgrađen vrtić nije od koristi samo za žitelje ovog naselja nego i za stanovnike okolnih mjesta – izjavile su Ivana i Jelena.

Kako nam kažu, roditelji su više nego oduševljeni, posebno jer su kolektiv ili kako vole reći, mala obitelj, a prednost takvog načina rada svakako je mogućnost da se kvalitetnije mogu posvetiti „svojim“ mališanima.

– Ovdje smo od pola 7 do 15.30 sati, čime je pokriveno cijelo vrijeme od polaska roditelja na posao pa sve do njihovog povratka, a po potrebi postoji i poslijepodnevno dežurstvo u kojem ostajemo sat vremena dulje, odnosno do 16.30 sati. Unazad nekoliko godina pokazana je velika potreba za vrtićem i cijelo ovo vrijeme, od dana otvaranja do danas, naši kapaciteti su popunjeni, a čak i kada dođe do nekog premještaja, vrlo brzo nam se novo dijete priključi – dodale su.

ATLETIKA I ZDRAV SPORTSKI DUH

Projektom omogućen segment za skok u vis, djeca oduševljena

„Virovitica živi atletiku“ primjer je projekta namijenjenog sportu. Provodi ga Atletski klub Virovitica, a zahvaljujući njemu nabavljen je segment za skok u vis te su organizirana atletska natjecanja u suradnji s brojnim drugim sportskim klubovima.

– Realizacija projekta nas posebno veseli jer svim našim atletičarima možemo približiti atletiku na način da, osim trčanja, upoznaju i ostale atletske tehničke discipline. S obzirom da je atletika u Virovitici relativno mlad sport i da je svi većinom doživljavaju kao isključivo trčanje, kroz projekt „Virovitica živi atletiku“ omogućili smo ove godine našoj djeci da se okušaju i u skoku u vis.

Moram priznati da je kupnja segmenta za skok u vis obradovala djecu i da smo ostali ugodno iznenađeni s kojim žarom i veseljem su skakali u vis. Nadamo se da ćemo u idućem razdoblju to moći i pokazati na atletskim natjecanjima u toj još jednoj za Viroviticu novoj disciplini. Već sada znamo da ćemo uz naše vrsne trkače imati i skakača u vis i višebojaca. Kupnjom i opremanjem ostalih atletskih sprava i pomagala cilj nam je da atletika kod djece bude prepoznata kao sport koji je baš za sve – kazala je predsjednica Atletskog kluba Virovitica Jasna Mišnić-Rakijašić.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA AKTIVNO U DOBRIM DJELIMA

Projektima osiguran besplatan prijevoz, humanitarni paketi, pomoć starijima

Od 2014. godine do danas GDCK Virovitica provelo je ukupno 17 projekata u vrijednosti od 19.647.728,28 kuna, a u njih su uključeni i djeca, odrasli i umirovljenici. Aktivni su u dobrim djelima koja uz Viroviticu obuhvaćaju i prigradska naselja, ali i okolne općine. Tako je kroz projekte do danas osigurano više od 457 tona hrane i higijenskih potrepština, osiguran je prijevoz starijim osobama do liječnika ili u trgovinu, prehrana u školi za djecu koja dolaze iz socijalno ugroženih obitelji, zaposlene su teško zapošljive žene koje su kao gerontodomaćice pomagale starijima u svakodnevnim potrebama na području grada i 9 prigradskih naselja.

Projekti su omogućili i brigu za oboljele od Alzheimera, osposobljavanje odraslih za poslove gerontodomaćica i knjigovodstvenih poslova, djeci koja dolaze iz socijalno ugroženih obitelji omogućeno je ljetovanje na moru. Obnovljena je i zgrada putem energetske obnove, a u cijelom tom poslu nisu zaboravili još nešto važno – promovirati volontiranje u osnovnim i srednjim školama te Učeničkom domu kako bi se rad na dobrobiti društva nastavio i u budućnosti.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JOŠ BLIŽI GRAĐANIMA

Osiguravaju brigu za udomitelje i djecu, starije od 65 te grade novi Obiteljski centar

Projekti ostavljaju važan trag i u socijalnim uslugama, a u posljednje dvije godine najviše se to vidi u području udomiteljstva, kako kod udomiteljskih obitelji za djecu, tako i za starije. Projekti se bave pitanjima unaprjeđenja procesa deinstitucionalizacije i osvješćivanja javnosti o određenom problemu u društvu, a njihova važnost očituje se u tome što je uz njihovu pomoć djeci i odraslima osigurana dodatna zdravstvena skrb, upoznavanje s glazbom, sportom, uključuje ih se u društvo i za njihove potrebe pronalaze konkretna rješenja.

Projekte provodi Centar za socijalnu skrb Virovitica u suradnji s partnerima, a kako bi u budućnosti bili još bliže građanima, u planu je izgradnja nove zgrade Obiteljskog centra s nizom usluga za cijelu zajednicu, nešto što će se također ostvariti uz pomoć projekata.

– Posebno nas raduje kad kroz projekt korisnicima možemo omogućiti neko novo iskustvo, savjet, podršku i konkretnu pomoć, a pritom i javnost senzibilizirati za njihove potrebe – kažu u Centru hvaleći projekte.

(www.icv.hr, mlo; foto: arhiv, M. Rođak, M. Rajnović, K. Toplak)