VPŽ podijelila 100.000 kuna najboljim Startup-ovima: Slavili Express Print i Boho Home

Danas (petak) je u Tehnološko inovacijskom centru Virovitica održan finalni Demo day programa Vip Startup Mreža, a riječ je o prvom predakceleracijskom programu koji su pokrenuli Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije i Virovitičko-podravska županija kako bi se potaknula poduzetnička aktivnost našeg područja.

Cilj programa je bio motivirati i educirati mlade i poduzetnike početnike kroz popularizaciju tehnološkog i startup poduzetništva putem edukacijske radionice te mentorirati startup timove do izlaska na tržište. Prvu generacija Programa činilo je devet timova koji su ušli u završnu fazu i nakon dva mjeseca mukotrpnog rada predstavili svoje poduzetničke ideje publici i žiriju koji je na kraju odabrao i pobjednike. Timovima, mentorima i svima okupljenima na početku se obratio zamjenik direktorice Poduzetničkog inkubatora VPŽ Josip Hetrih koji je predstavio Program, približio nazočnima kako su protekla dva mjeseca educiranja, mentoriranja i razvoja startup ideja te istaknuo kako je ono na što su posebno ponosni činjenica da je dobar dio timova ostvario i prve prihode.

– Još nešto na što smo posebno ponosni je i to da smo uspostavili mrežu lokalnih mentora koju čine uspješni stručnjaci i poduzetnici s područja VPŽ, a koji su naše timove pratili u njihovom razvoju. Mentori su timovi pružali podršku u tri područja, a to su razvoj proizvoda i usluga, komercijalizacija i na kraju poslovno upravljanje. Ovim putem se zahvaljujem svim mentorima jer nam je to prva generacija ovakve mentorske mreže, a želje je i u budućnosti nastaviti s ovakvim aktivnostima jer ovo je prvi i iznimno važan korak u ustrojavanju kvalitetnog startup eko sustava u našoj županiji – dodao je Hetrih.

Napokon je uslijedilo predstavljanje startup timova koji su protekla dva mjeseca neumorno radili, učili i razvijali svoje poslovne ideje. Svaki tim održao je pitch u trajanju od 4 minute koji je stručni žiri pomno pratio, a onda i postavljao pitanja te na kraju dodijelio zaslužene bodove što je na kraju odlučilo o pobjednicima. Devet timova uspješno je završilo Program te ušlo u finale u kojemu su se borili za vrijednu nagradu od 100.000 kuna koju je osigurala Virovitičko-podravska županija.

– Na ovu ideju smo došli zajednički, Virovitičko-podravska županija, Mreža inkubatora VPŽ i Veleučilište u Virovitici kako bi smo potaknuli mlade koji imaju ideje i koji imaju što za pokazati i da takve ideje izađu na vidjelo. Na kraju krajeva s novčanim sredstvima koje Virovitičko-podravska županija daje najboljim timovima u iznosu od 100.000 kuna želimo dati poticaj i pomoć u ostvarivanju poduzetničkih ideja. Uz ova sredstva i uz našu Mrežu poduzetničkih inkubatora potičemo startup poduzetnike, poduzetništvo, razvoj gospodarstva i povećanje zapošljavanja na području naše županije – istaknuo je župan VPŽ Igor Andrović.

Devet velikih činili su: STORTECH, BonApp, Izi Biz, Stiroporko Čoko Pizza, Express Print, Prirodni sokovi, Boho Home i Fotografija na kotačima “Blic”.

Titulu najboljih u kategoriji studentskih startup-ova i nagradu od 50.000 kuna odnijele su inovativne studentice Matea Barnaki i Sara-Patricia Rozman sa svojim samoposlužnim automatom za printanje – Express print-om. U kategoriji ostalih poduzetnika slavila je Marijana Hečimović koja svoju poduzetničku ideju temelji na stvaranju proizvoda od organskih materijala pod nazivom Boho Home. Dodijeljene su i druge nagrade pa je tako drugo mjesto i 10.000,00 kuna osvojio Webilum, a po 5.000 kuna dobili su Bonapp, Stiroporko, Čoko Pizza i Izi Biz.

Pobjednice nisu skrivale sreću i zadovoljstvo ostvarenim rezultatom i osvojenim nagradama, a posebno su se zahvalile na podršci mentora, potpori Lean startup Croatia i svima koji su im pomagali na njihovom putu.

Zadovoljstvo nisu skrivali niti predstavnici Lean startup Croatia.

– Kroz stotine startup-ova s kojima smo imali priliku raditi iznimno rijetko smo vidjeli da je netko uspio napraviti fizički prototip i to predstaviti svojim korisnicima dva puta i dobiti za to novac. Iz tog razloga ovo je zaslužena pobjeda i uistinu sam siguran da će novac koji su djevojke osvojile otići u pravom smjeru i da će uspjeti realizirati ono što su naumile – pohvalio je pobjednički tim predstavnik Lean startup Croatia, Filip Stipančić te dodao kako VPŽ visoko kotira u odnosu na druge dijelove Hrvatske kada su startup-ovi u pitanju.

(www.icv.hr, iv; foto: I. Vidas, K. Toplak)