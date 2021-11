Zagrebački Dinamo dolazi u Drnje povodom proslave stotog rođendana Tomislava, ulaznice u prodaji

Nakon 30 godina u Drnje stiže zagrebački Dinamo. Najtrofejniji hrvatski klub svojim dolaskom uveličat će zlatni jubilej NK Tomislava, slavi se 100 godina postojanja. Igrat će se u subotu, 13. studenog u 14 sati.

Već se malo tko sjeća da je zlatna generacija Dinama odigrala jednu od posljednjih utakmica baš u Drnju, prilikom koje se Zvonimir Boban oprostio od modrog dresa prije odlaska u AC Milan – prenosi klikaj.hr

Iz Tomislava su izvijestili kako su stigle ulaznice za ovaj spektakl, a 100 najbržih dobiva popust od 10 kuna, a uz svaku kupljenu ulaznicu ide i poklon gratis.

-Deset dana! Toliko nas dijeli do povijesne utakmice protiv Dinama, kojom ćemo obilježiti stotu godišnjicu kluba. Znamo da ste nestrpljivi i da odbrojavate dane, a za one najnestrpljivije i najvjernije navijače pripremili smo malo iznenađenje. Naime, danas su nam stigle ulaznice, koje će se prodavati po cijeni od 40 kuna. No, 100 najbržih može ih kupiti po promo cijeni od 30 kuna i to krenuvši od ove objave. Ulaznice se prodaju u Caffe baru “Sportska” u Drnju, svima omiljenom kafiću na našem Parku prinčeva. Naravno, mislili smo na sve vas i uz svaku kupljenu ulaznicu ide i prigodan poklončić. Možete birati između upaljača i penkala rađenih isključivo za ovu utakmicu. Sve to samo je mali dio onoga što nas čeka iduće subote od 14 sati – između ostalog, priopćili su na svojoj facebook stranici iz NK Tomislava.

(klikaj.hr, foto: M. Rođak)