Zoran Šimić novi je predsjednik Športsko ribolovnog kluba Tvin iz Virovitice

Na danas (nedjelja) održanoj Izvanrednoj izbornoj skupštini koja je prijevremena na zahtjev Zajednice sportsko ribolovnih udruga Virovitica, a radi usklađenja s novom revizijom gospodarske osnove koja se donosi na razdoblje od 20 godina, za novog predsjednika ŠRK Tvin jednoglasno je izabran Zoran Šimić.

– S obzirom na to da je informatika uzela velikog maha u organizaciji i vođenju sportskog ribolova, a uzevši u obzir da spadam u starije članove društva koji nisu dovoljno informatički obučeni, vjerujem da će naš vrlo aktivni član, mladi Zoran Šimić posao predsjednika kluba odlično obavljati. I dosad nam je Zoran bio izuzetna pomoć, jer približio nam je informatičke aplikacije za potrebe rada našeg kluba, te nam je zbog dobrog poznavanje ove materije, “prozor u svijet” ribolovnih propisa diljem EU. Do sada je on meni bio “desna ruka”, a sada ću ja njemu – izjavio je prigodom Skupštine dosadašnji predsjednik Marijan Mikec koji će nadalje biti član Izvršnog odora zajedno s još tri vrlo aktivna člana društva, Zdravkom Mikecom, Damirom Hajbom i Veljkom Uzelcem.

Za dopredsjednika društva na skupštini koja je održana na 7. virovitičkom ribnjaku, jednoglasno je izabran Damir Ratković. Ovaj klub trenutno broji 48 članova s pravom glasa, održava i koristi za ribolov 6. 7. i 8. Virovitički ribnjak, a u njihovom Planu rada za iduće razdoblje uvršteno je održavanje nasipa između ribnjaka, izrada osmatračnice, WC-a, sanacija mosta i obnova ribičkih oglasnih tabli. Osim toga nastavlja se i s redovnim poslovima koji se odnose na uređenje okoliša poput košnje trave, sječe raslinja i održavanje ispusne šahte.

Osim toga, klub će u skladu sa situacijom Covid 19 nastaviti i s natjecateljskim aktivnostima, bilo kao organizator klupskih i županijskih natjecanja na svojim ribnjacima, ili sa sudjelovanjima na drugim natjecanjima na kojima se vrlo uspješno natječe 14 seniora, 3 veterana, 1 seniorka, 5 kadeta i 1 kadetkinja ovog vrlo aktivnog kluba.

(www.icv.hr, bs, Foto: B. Sokele)