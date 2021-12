2. ML SJEVER Težak poraz Virka Virovitice za kraj 2021. godine: Podravac slavio s 46 poena prednosti

- PROMO -

U dvorani Osnovne škole Vladimir Nazor jučer (subota) je odigrana utakmica 11. kola 2. muške lige Sjever, odnosno posljednja utakmica prvog dijela sezone. Momčad Virka Virovitice ugostila je drugoplasirani ligaški sastav Podravac iz Virja, a gosti su u ovom susretu odnijeli pobjedu s uvjerljivih 46 poena prednosti.

Virovci su od samog početka nametnuli svoj ritam i stvarali prednost koja je do kraja prve četvrtine iznosila +9, a do kraja prvog poluvremena narasla je do, ispostavit će se, nedostižnih +26 (34:60). Niti nastavak utakmice nije donio promjene. Gosti su povećavali prednost iz minute u minutu, a sve to rezultiralo je uvjerljivom pobjedom Podravca rezultatom 107:61.

Izabranici Dražena Lukše tako su prvi dio sezone završili s tri pobjede i sedam poraza što ih je, s 13 osvojenih bodova, smjestilo na trenutno sedmo mjesto prvenstvene ljestvice. Na prvom mjestu 2. ML Sjever prezimit će Ivančica koja je u 10 odigranih utakmica upisala samo jedan poraz, dok je drugo mjesto pripalo Podravcu iz Virja s jednim bodom manje. Na 11. mjestu nalazi se Koprivnica koja je odustala od natjecanja te se sve njezine utakmice registriraju rezultatom 20:0 u korist protivnika, dok deseto mjesto drži Bjelovar s 10 bodova, ali iz tri susreta manje (7).

Kk Virka Virovitica: Pažin 4, Golub 17, Petrović M. 4, Petrović S. 5, Pavlović 9, Cah 2, Petrović Z. 4, Vučak 4, Matišić 10, Mucak 2, trener: D. Lukša.

(www.icv.hr, foto: M. Rođak)