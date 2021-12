Izaslanik ministra Antun Blažević: Veličanstvena akcija Papuk 91 vratila je nadu hrvatskim braniteljima i narodu

- PROMO -

U Čačincima je u srijedu, 15. prosinca obilježena 30. obljetnica oslobođenja podpapučkih sela od srpskog agresora. Obljetnicu je organizirala Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata 2. bojne 132. brigade i to u Čačincima kao simboliku na sjećanje od prije 30 godina kada je upravo ispred čačinačke osnovne škole po prvi puta ustrojena slavna 2. bojna 132. brigade.

Obljetnici su nazočili branitelji koji su oslobodili podpapučka sela, izaslanik ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, Antun Blažević, načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, izaslanik načelnika općine Zdenci Tomislava Durmića, Goran Pačalat, zamjenik načelnika PU VPŽ Nenad Križić, načelnik Policijske postaje Orahovica Krunoslav Bot, načelnik PP Virovitica Davor Solić te predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata s orahovačkog područja.

Program je započeo ispred spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u središtu Čačinaca polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, a potom je središnji skup održan u sali “Iva 2” u Čačincima. 15. prosinca krenulo je oslobađanje podpapučkih sela, a o događanjima tih dana u ime udruge organizatora govorio je tajnik te ratni pomoćnik zapovjednika za logistiku Ivan Grgurić.

– Sredinom prosinca 1991. oslobođen je širi prostor zapadne Slavonije, a u zoni odgovornosti naše bojne 15. prosinca 1991. oslobođen je prostor podpapučkih sela i ovog našeg prostora koji je imao veliki značaj kako za postrojbe hrvatske vojske jer je izvoljevana veličanstvena pobjeda tako i za mještane bivše općine Orahovica i njeno gospodarstvo. Naime, ovom akcijom spriječen je proboj neprijatelja preko komunikacije Osijek-Virovitica, odnosno obranjena je krucijalna Podravska magistrala. Danas smo iznimno ponosni na sve hrvatske branitelje i policajce koji su branili i obranili ovo područje, a posebno odajemo počast onima koji su u ovoj akciji dali svoj život za svoju Hrvatsku i zato na kraju moram reći ovaj dan neka bude nama na ponos, njima na slavu – rekao je Grgurić.

Prije osnutka udruge 2. bojne ovu obljetnicu više nego uspješno organizirala je Udruga ratnih policajaca Orahovice (UHBDR PPO 1990./1991.) pa se nazočnima obratio i njen današnji predsjednik Miroslav Buneta.

– Do osnutka bojne 4. listopada 1991. policija je na svojim leđima nosila strašan teret, u početku smo se branili s malo naoružanja i ljudstva, ali izdržali smo posebno kada je u ustrojena bojna. Posebno mi je drago danas govoriti jer se napunilo 10 godina od kada je naša udruga krenula s obilježavanjem ove obljetnice i presretan sam što je to i nastavljeno jer ovaj datum to zaslužuje, a jedino mi je žao što nema više ljudi na toj obljetnici jer diljem Hrvatske se i puno manje obljetnice na veliko obilježavaju, a mi smo ovdje uvijek nekako preskromni. Moramo biti ponosni, mora nas biti više jer naši suborci kojih više nema to zaslužuju, a posebno i veličina čina koji smo napravili – rekao je Buneta.

Načelnik općine Čačinci Alen Jurenac naglasio je kako se od srca zahvaljuje svim hrvatskim braniteljima za slobodnu Hrvatsku koju su svima svojom krvlju dali.

– Ovo je najbolja prilika da zahvalim svima vama na herojstvu, svima koji ste na kocku stavili svoje živote za slobodu svih nas i dali prigodu nama mladima da danas budemo u svojoj slobodnoj Hrvatskoj. U vrijeme rata sam imao sedam godina, ali svježe se sjećam svih tih trenutaka, ponosa koji smo proživljavali i danas sam ponosan što sam dužnosnik koji može i mora promicati istinu o vama. Hvala vam od srca na nemjerljivom doprinosu – rekao je Jurenac.

Zamjenik načelnika PU VPŽ Nenad Križić zazvao je što je veći mogući broj branitelja na svim obljetnicama iz Domovinskog rata pa tako i na ovoj.

– Moram prije svega čestitati ovim hrabrim braniteljima na pobjedi, na doprinosu i zahvaljujem im na velikom činu koji su napravili, vi ste veliki heroji i moram naglasiti najveća i najljepša je slavonska duša. Žao mi je što nema ljudi, nedostaje nam ona najveća potpora, potpora našeg čovjeka, običnog vojnika i uvijek je tako. Iako je nažalost činjenica i to da nas je sve manje, ljudi obolijevaju i umiru, ali mi koji smo tu moramo doći. Ne smije na ovakvim obljetnicama biti prepreka da netko zbog nekoga ne želi doći jer ga možda ne voli ili su u nekoj svađi. Na ovakve obljetnice se mora doći, jer je ona obljetnica svih nas, svakog branitelja jednako i svi moramo biti jedno kao i u vrijeme rata – rekao je Križić.

Posebnu poruku braniteljima orahovačkog područja dao je izaslanik ministra hrvatskih branitelja Antun Blažević.

– Itekako imate na što biti ponosni, ne samo što se učinili veliku stvar obranom ovog prostora i Podravske magistrale, ponajviše jer ste učinili nešto što je po meni najveće, vi ste ovom akcijom vratili nadu hrvatskim braniteljima. Samo mjesec dana prije akcije je pao Vukovar, pali su Ernestinovo, Laslovo i Antunovac i bili su to jedni od najtežih dana za grad Osijek. Tada smo čuli da je ostvarena velika pobjeda u zapadnoj Slavoniji akcijom Papuk 91 i to je vratilo nadu hrvatskom narodu i braniteljima i pokazalo da možemo i mi nešto osloboditi, da smo jaki i zato vam veliko hvala i budite ponosni na ono što ste napravili, vi ste veliki heroji i zato još jednom od srca hvala za ono što se dali hrvatskom branitelju i čovjeku – zaključio je Blažević.

(www.icv.hr, vg; foto: V. Grgurić)