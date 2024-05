Baby Lasagna je na prvom mjestu na kladionicama: Evo koliko su bile pouzdane posljednjih 17 godina

Hrvatska nakon pobjede Baby Lasagne na Dori nikad nije bolje stajala na kladionicama prije Eurovizije. Jedan dan uoči prve polufinalne večeri Eurovizije Hrvatska vodi “mrtvu trku” sa švicarskim predstavnikom Nemom, a Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna je na prvom mjestu s čak 28 posto šanse za pobjedu. Švicarska je pak na drugom mjestu sa 17 posto, a na trećem je Ukrajina s 14 posto šanse za pobjedu prema predviđanju kladionica – prenosi Večernji list.

Natjecanje će se sastojati od dviju polufinalnih večeri koje će se održati 7. i 9. svibnja, a veliko finale će biti 11. svibnja od 21 sat. Eurosong će se održati u Malmö Areni u Švedskoj. Baby Lasagna danas u polufinalu nastupa sedmi po redu, s pjesmom “Rim Tim Tagi Dim”.

Najveći promašaj kladioničari su napravili 2007. godine, kada je najveći favorit za pobjedu bila Švicarska. Favoriti su najvjerojatnije bili zbog činjenice da ih je predstavljao DJ Bobo, velika zvijezda Eurodancea u 90-ima. No, ne samo da pjesma “Vampires Are Alive” nije pobijedila, nego se nije plasirala ni u finale. Drugi favorit bila je Švedska koju je predstavljala grupa The Arc s pjesmom “The Worrying Kind”. Završili su na 18. mjestu. Na trećem mjestu mjesec dana prije finala bila je Srbija, odnosno Marija Šerifović. Upravo je ona na kraju i pobijedila s pjesmom “Molitva”, a koeficijent na njenu pobjedu bio je 8.

Na Euroviziji u Beogradu 2008. godine prvi favorit bio je Rus Dima Bilan, koji je na kraju i pobijedio s pjesmom “Believe”. Zanimljivo jest da je te godine treći favorit za pobjedu bio irski predstavnik Dustin The Turkey. Svi se sjećamo tog lutka koji je bio hit u medijima. Pogotovo su o njemu pisali mediji na Otoku, koji su mu predviđali visok plasman, no na kraju niti on nije ušao u finale.

Na Eurosongu u Moskvi 2009. godine izraziti favorit bio je Norvežanin Alexander Rybak s pjesmom “Fairytale”. Na njegovu pobjedu koeficijent je bio 1.5, a na kraju je i premoćno slavio ispred islandske predstavnice Yohanne, koja je bila tek 15. na kladionicama. Te godine su među favoritima bile i pjesme iz regije. Crnogorka Andrea Demirović bila je četvrta na kladionicama s pjesmom “Just Get Out Of My Life”, ali se nije plasirala u finale.

Kladionice su pogodile i 2010. na Euroviziji u Oslu, kada je slavila njemačka predstavnica Lena s pjesmom “Satelite”. No, te godine smo i mi bili visoko na kladionicama. Mjesec dana prije finala grupa Feminnem bila je šesta s pjesmom “Lako je sve”, ali su natjecanje završile kao 13. u polufinalu. Kladioničari su najviše promašili na Euroviziji 2011. godine u Düsseldorfu. Najveći favorit za pobjedu bio je Francuz Amaury Vassili s pjesmom “Sognu”. Natjecanje je završio na 15. mjestu. Na drugom mjestu kladionica prije finala bila je Estonka Getter Jaani i pjesma “Rockefeller Street”. Na kraju je bila tek 24. Treći favorit bila je britanska grupa Blue i “I Can”, koji su u finalu bili 11. Pobjednička pjesma “Running Scared” koju su pjevali Ell & Nikki iz Azerbajdžana bila je tek sedma na kladionicama.

Izraziti favorit u Bakuu 2012. bila je Loreen s pjesmom “Euphoria”, a to je i opravdala pobjedom. Kladionice su te godine pogodile i visok plasman Željka Joksimovića s pjesmom “Nije Ljubav Stvar”. Bio je četvrti na kladionicama, a na kraju je završio treći. Prvi favorit kladionica pobijedio je i u Malmöu 2013. godine. Na pobjedu Dankinje Emmelie de Forest s pjesmom “Only Teardrops” koeficijent je bio 1.5, a na kraju je i slavila. Prava prekretnica bila je 2014. godine u Kopenhagenu, kada se dogodio najveći presedan. Sjećamo se da je te godine pobijedila austrijska predstavnica Conchita Wurst s pjesmom “Rise Like A Phoenix”. Druga je bila nizozemska grupa The Common Linnets i pjesma “Calm After the Storm”. Obje pjesme uopće nisu bile među prvih 15 na kladionicama. Prvi favorit bio je armenski pjevač Aram MP3, koji je s pjesmom “Not Alone” završio četvrti. Što je presudilo? i Austrija i Nizozemska su tada iskoristile nove tehnologije i zahvaljujući činjenici da su maksimalno iskoristili pozornicu, poboljšali su svoje nastupe. To je nešto što kladioničari nisu mogli predvidjeti.

Ipak, kladioničari su se uštimali godinu dana kasnije, kada su u Beču predvidjeli pobjedu Šveđanina Månsa Zelmerlöwa, s pjesmom “Heroes”. Drugi favorit bili su Il Volo, koji su tada pjevali “Il Grande Amore”, a na kraju su završili na trećem mjestu. U Stockholmu 2016. godine, mnogima je iznenađenje bilo kada je pobijedila ukrajinska predstavnica Jamala s pjesmom “1944”. Ona je tada bila šesta na kladionicama, a mnogi su komentirali kako je pobijedila zahvaljujući političkoj poruci. Kladioničarima je te godine glavni favorit bio Sergej Lazarev “You Are The Only One”. Na kraju je bio treći.

Kladionice nisu pogodile pobjednika ni u Kijevu 2017. godine. Favorit im je bio Bugar Kristian Kostov, s pjesmom “Beautiful mess”, Na kraju je bio drugi. Pobjednik Portugalac Salvador Sobral s pjesmom “Amar Pelos Dois” bio je šesti na kladionicama.

U Lisabonu 2018. godine prvi favorit bila je vatrena Cipranka Eleni Foureira, s pjesmom “Fuego”. Na kraju je slavila Izraelka Netta s pjesmom Toy, koja je bila druga na kladionicama. U Tel Avivu 2019. godine ponovno pobjeda favorita. Nizozemac Duncan Laurence slavio je s pjesmom “Arcade”, a kladionice su ga cijelo vrijeme svrstavale na prvo mjesto. Poznato je kako Eurovizija 2020. nije održana zbog pandemije koronavirusa, no vrijedi zabilježiti kako je te godine prvi favorit te godine bila bugarska predstavnica VICTORIA s pjesmom “Tears Getting Sober”.

Na Euroviziji 2021. godine u Rotterdamu najveći favorit za pobjedu bila je destiny s Malte, s pjesmom “Je Me Casse”. Na kraju je bila sedma. Pobjednici, grupa Måneskin s pjesmom “Zitti E Buoni” bila je sedma na kladionicama.

Prije dvije godine pobjednik je bio poznat i prije samog natjecanja. Nakon agresije Rusije na Ukrajinu, naglo je skočio postotak na pobjedu ukrajinske grupe Kalush Orchestra. Imali su čak 62 posto šanse za pobjedu, a to su na kraju i opravdali.

Prilično pouzdane kladionice su bile i lani, kada su Loreen za pobjedu davali 50 posto šanse, a na drugom mjestu bio je Finac Käärijä s 24 posto. Svi ostali imali su manje od šest posto šanse.

(vecernji.hr)