Djed Božićnjak i ove godine dijeli poklone mališanima s područja općine Zdenci

Kao što je to bio slučaj i prijašnjih godina, u Općini Zdenci i ove su godine osigurali poklone svojim najmlađim mještanima kojima će na taj način uljepšati božićne blagdane. Dolazak Djeda Božićnjaka u Zdence i njegov polazak do mališana predviđen je ove subote, 18. prosinca od 10 sati, a s obzirom na brojne zadatke koje još mora izvršiti do Božića, donosimo vam detaljan raspored podjele i kratkog druženja.

– Zokov Gaj (ispred Društvenog doma u Zokovom Gaju) od 10 do 10:15 sati

– Slavonske Bare (ispred Društvenog doma u Sl. Barama) od 10:30 do 10:50 sati

– Kutovi (ispred Društvenog doma u Kutovima) od 10:55 do 11:15 sati

– Obradovci (ispred Društvenog doma u Obradovcima) od 11:20 do 11:30 sati

– Donje Predrijevo (ispred Društvenog doma u D. Predrijevu) od 11:35 do 12 sati

– Duga Međa (ispred Društvenog doma u D. Međi) od 12 do 12:15 sati

– Bankovci (ispred Društvenog doma u Bankovcima) od 12:20 do 12:45 sati

– Zdenci (ispred Doma Kulture u Zdencima) od 12:50 do 13:30 sati

(www.icv.hr, Općina Zdenci)