Mališani iz Glazbene igraonice uz svoje tete pripremili spot za novu Božićnu pjesmicu “Nespretni djedica”

Proteklih dana mnogi su u Virovitici mogli čuti vesele i raspjevane dječje glasove, a riječ je o mališanima iz Glazbene igraonice koji su uz svoje tete, Anu Filipović i Dijanu Sulimanac, pripremili nešto novo. U suradnji profesora glazbene škole dječica iz Igraonice pripremili su spot za novu Božićnu pjesmicu “Nespretni djedica”. Tekst potpisuje Danijela Savinovski, glazbu Mirjana Dizdarević Bjelajac, a aranžman Vedran Gorjup.

– Uvijek rado i s veseljem pripremamo nove pjesmice, no moram priznati da je ovo nešto jako posebno zato što nikada do sada nismo snimali spot za Božić. Poseban je osjećaj kad imamo svoju pjesmicu te ovim putem želim zahvaliti profesorima kolegama Danijeli, Mirjani i Vedranu koji su nam to omogućili, ravnatelju Damiru Mihaljeviću na podršci, roditeljima koji su uvijek uz nas i naravno našem kamermanu gospodinu Mirku Poljanac koji sve naše ideje s radošću pretvori u stvarnost. Ovom prilikom svim ljudima želimo sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu i bolju Novu Godinu- istaknuli su.

(www.icv.hr, Glazbena igraonica)