Martin Majdenić više nije trener Papuka 

Posljednjeg dana 2021. Nogometni klub ”Papuk” zatekla je neugodna i loša vijest. Naime, vrhunski mladi trener Martin Majdenić koji je stvorio odličnu momčad i doveo je u sami vrh prvenstvene ljestvice 3. HNL sjever, podnio je ostavku na mjesto prvog čovjeka struke kluba. Ovo je definitivno najveći hendikep Papuka uoči starta zimskih priprema, no što je tu je, nazad se ne može. Odlični strateg kojeg je zavoljela Orahovica, a koji uz vrhunske sportske vrline pokazao i još veće one ljudske, više ”ne stanuje” pod Ružicom, ali kako sam kaže nikako nije rekao zbogom nego samo do skorog viđenja.

– Osjećam se jako loše, tužno, razočarano i nekako kao da nisam ispunio ono sve što sam želio jer ja uvijek želim više. Ovih godinu dana u klubu ostat će mi zauvijek u lijepom sjećanju. Meni je bila velika čast raditi s ovim igračima, ne mogu niti reći koliko. Zahvaljujem se upravi kluba i svim navijačima. Nadam se da ovo nije kraj nego neki novi početak prijateljstva. Klubu želim svu sreću daljnjem natjecanju i nadam se da će te ostvariti što bolje rezultate. Također svim igračima, članovima uprave i navijačima želim sretnu i uspješnu 2022. godinu – rekao je kratko Majdenić te obećao razloge odlaska otkriti kada se “dojmovi slegnu”.

(www.icv.hr, vg)