Neda Ukraden otkrila: Moj prvi profesionalni nastup bio je na maturalnoj večeri u Virovitici na koju sam stigla autostopirajući kamion

Sinoć (nedjelja) u showu Grand televizije “Nikad nije kasno” ponovno je nastupio Virovitičanin Dubravko Biondić i glasovima žirija prošao u sljedeći krug natjecanja.

Članica žirija bila je i pjevačica Neda Ukraden koja je u emisiji otkrila kako je prvi profesionalni nastup imala na maturalnoj večeri u Virovitici. Ispričala je i anegdotu od toga dana:

– U Virovitici sam imala svoj prvi profesionalni koncert u životu. Bila je jedna maturalna zabava na koju sam bila pozvana. Tada sam živjela u Sarajevu, krenula sam vlakom i trebala sam presjesti u Zagrebu na autobus koji me vozio do Virovitice. Vlak je naravno kasnio, autobus mi je otišao i ja sam stopirala i došla s kamionom do Virovitice. To je moje prvo profesionalno pjevačko iskustvo – kroz smijeh je ispričala Neda.