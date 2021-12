Za njemačke studente u Osijeku karte na zračnoj liniji Osijek-München jeftinije 30 posto

- PROMO -

Pedeset i dvoje njemačkih studenata kojima je ove jeseni počela nastava na studiju Medicine na njemačkom jeziku u Osijeku, od sada će 30 posto povoljnije letjeti na relaciji između Osijeka i Münchena. Rezultat je to zajedničkih napora i suradnje Medicinskog fakulteta Osijek, Croatia Airlinesa i Grada Osijeka, istaknuto je na jučerašnjoj (ponedjeljak) konferenciji za novinare.

– Uspostavljanjem studija medicine na njemačkom jeziku, Osijek se stavlja na visoko mjesto i na znanstvenoj karti Europe. Govorimo o 52 njemačka studenta koji će zasigurno ostati povezani s gradom Osijekom, a siguran sam da će neki od njih ostati i raditi u Osijeku. Drago mi je da je inicijativa prihvaćena, na čemu zahvaljujem Croatia Airlinesu, a Medicinskom fakultetu u Osijeku i dekanu dr. Mihaljeviću želim puno uspjeha i u nadolazećim projektima kao što je ovaj– rekao je gradonačelnik Radić.

Ustrojavanjem studija medicine na njemačkom jeziku, osječki fakultet postao je prvi u Hrvatskoj koji nudi takav program i treći u Europi izvan njemačkog govornog prostora, odmah iza Budimpešte i Pečuha, a čija će diploma biti priznata u čitavoj Europskoj uniji.

Zahvalivši gradonačelniku na inicijativi, dekan osječkog Medicinskog fakulteta Ivica Mihaljević izjavio je kako je fakultetu potpora Grada, Županije i nadležnog ministarstva od iznimne važnosti.

– Mi nastojimo naše studente što više povezati s Osijekom, da mogu što češće otići u svoju domovinu, ali se i vratiti u Osijek gdje studiraju. Nagodinu upisujemo novu generaciju njemačkih studenata i tako će to biti do šeste godine. Na taj način postižemo i strateški cilj našeg sveučilišta, a to je internacionalizacija. Svakako želimo biti dio europskog obrazovnog prostora, a studijem medicine na njemačkom smo to počeli i ostvarivati– kazao je dekan Mihaljević i zahvalio Croatia Airlinesu na prihvaćanju inicijative.

– Danas svjedočimo konkretnim potrebama koje ovom linijom zadovoljavamo. Ovih 52 studenata imaju potrebu za brzim i efikasnim dolaskom svojim domovima, mi smo to prepoznali i na inicijativu Grada Osijeka prihvatili ovaj projekt. Iznimno nam je drago omogućavati takvu prometnu povezanost i nadam se da ćemo u suradnji s Gradom Osijekom, Zračnom lukom Osijek i Osječko-baranjskom županijom taj promet razvijati i dalje– dodao je Slaven Žabo, direktor komercijalnih poslova Croatia Airlinesa.

Sukladno postojećem redu letenja, do 14. siječnja 2022. putnicima na liniji Osijek-München su na raspolaganju dva leta tjedno, ponedjeljkom i petkom. U Croatia Airlinesu vjeruju kako će ovu međunarodnu liniju prepoznati i mnogi drugi koji u Slavoniji žele otkriti prirodna, kulturna, eno – gastronomska i turistička bogatstva.

