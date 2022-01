1. HRL U-14 Mlade rukometašice 1234 Virovitice slavile protiv Garešnice: Pitomača upisala četvrti poraz

- PROMO -

U sportskoj dvorani Tehničke škole rukometašice 1234 Virovitice jučer (nedjelja) su, u sklopu 4. kola 1. HRL U-14 za djevojčice, ugostile vršnjakinje iz Pitomače i Garešnice. Na ovom ”mini turniru” trebala je nastupiti i ekipa Bjelovara koja u konačnici nije doputovala u Viroviticu, tako da su odigrane samo dvije, od planirane četiri utakmice.

U prvom dvoboju snage su odmjerile domaće rukometašice i gošće iz Garešnice, a iako je nakon 50 minuta rezultat glasio 31:23 za ”lavice”, osmoplasirana momčad na ligaškoj ljestvici pružila im je dobar otpor, barem u prvom dijelu. Predvođene Korinom Velić Virovitičanke otvaraju susret s 4:0, no Petra Radak, koja je ujedno bila najefikasnija gostujuća igračica s 13 pogodaka, držala je rezultat u egalu. Garešnica je u nekoliko navrata bila i u minimalnoj prednosti, no izabranice Maje Grdić u posljednjih desetak minuta prvog poluvremena preuzimaju kontrolu nad rezultatom te se na odmor odlazi s +3 za 1234 Viroviticu (14:11). Darma Rončević bila je raspoložena na otvaranju drugog poluvremena te svojim golovima, uz pogodak Une Velić i Meri Oštrić, odvodi ”lavice” na nedostižnih +8 (20:12). Razlika je do isteka 50 minute ostala ista, tako da su domaće rukometašice stigle do nova dva boda.

1234 Virovitica: Ela Hajmaši, Dora Orban, Meri Oštrić 2, Darma Rončević 9, Lana Majdak, Evelin Grubić 3, Lorena Ariana Volenik, Korina Velić 9, Klara Pokupić 1, Ema Drljić 1, Matija Brozović, Una Velić 4, Elena Glavica 2, trenerica: Maja Grdić.

Druga utakmica bila je riješena već na samom otvaranju budući da je Garešnica u ogledu s Pitomačom nakon osam minuta imala istu toliku prednost, a koja je do kraja prvog poluvremena ”narasla” na +15. U nastavku su rukometašice Pitomače pokušale smanjiti rezultat, no to im nije pošlo za rukom. Bodovi su tako otišli u Garešnicu, a konačan rezultat glasio je 33:15.

Pitomača: Vanessa Matosović Sabljić, Jana Živko, Sara Tržić 3, Nina Sučić 3, Nina Domović 4, Tonka Grgačić 3, Helena Jakšić, Ema Antoljak, Lana Živko, Lorena Slaviček, Ema Ivanic, Helena Blaga, treneri: Danijel Petković, Sanja Šandrovčan.

Rukometašice 1234 Virovitice se nakon nekompletna četiri kola nalaze na četvrtom mjestu s šest bodova, dok je Pitomača na posljednjem mjestu bez osvojenog boda. Prema trenutnom rasporedu, nastavak natjecanja očekuje se 13. veljače, a uz 1234 Viroviticu i Pitomaču, u Varaždinu će snage odmjeriti Koka i Zrinski.

