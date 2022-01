Dragan Zubak novi strateg županijskog prvoligaša iz Čačinaca: Mladost je naša ljubav i to tako mora ostati dok nas ima u Čačincima

- PROMO -

Nakon što je Dario Petrović trenersku karijeru odlučio nastaviti u slatinskom četvrtoligašu, uprava županijskog prvoligaša Mladosti iz Čačinaca ubrzo je pronašla novo trenersko rješenje. U proljetnom dijelu prvenstva Čačinčane će voditi iskusni Dragan Zubak.

Zubak je dugi niz godina bio prvotimac Mladosti, a kasnije trenirao mališane u odličnoj čačinačkoj školi nogometa.

-Želja nam je bila nastaviti dobre igre kojima smo završili jesenski dio i održati dobru atmosferu u ekipi, a za to nam je trebao trener koji poznaje i naše igrače i što je još bitnije, ekipe protiv kojih se natječemo. Dragan je posljednjih tridesetak godina prošao sve uspone i padove s našim klubom i kao takav, savršeno razumije sve što je nama bilo bitno pri odabiru – oglasio se predsjednik kluba Goran Bušljeta.

Podsjetimo, Mladost je u jesenskom dijelu sezone ostvarila sedam pobjeda, dva remija i četiri poraza i s ukupno 23 boda ‘smjestila’ se na peto mjesto 1. ŽNL.

Početak priprema planiran je 29. siječnja. Prvoj momčadi trebalo bi se priključiti deset novih juniora, tako da će Zubak na raspolaganju imati tridesetak igrača.

-Odluka o preuzimanju seniorske momčadi nije bila nimalo laka zbog niza razloga, ali na kraju smo ipak dogovorili suradnju do kraja ove sezone. Na raspolaganju imam 30 igrača s pravom nastupa, uključujući sedam-osam šesnaestogodišnjaka koji su prošli našu školu nogometa i to je naše najveće bogatstvo. Ostajem trener i u kategorijama U-13 i U-15. Od igrača očekujem da daju najbolje od sebe u svakom pogledu. Shvaćam ovo kao svojevrsni zajednički umjetnički projekt i nadam se da ćemo uspjeti izraditi jedan lijepi mozaik. Mladost je naša ljubav i to tako mora ostati dok nas ima u Čačincima. Pozivam sve zaljubljenike u klub da nam se na bilo koji način priključe i da se s nama u Rupi vesele i tuguju – rekao nam je novi trener Dragan Zubak.

U fazi priprema odigrat će i nekoliko pripremnih utakmica, a prva je u planu 13. veljače s Vihorom iz Jelisavca.

(www.icv.hr, ts, mš)