Fuchs o testiranju učenika: Osnovni cilj ove mjere je ukidanje samoizolacije i da se učenici vrate u škole

Uoči današnje sjednice Vlade medijima se obratio ministar obrazovanja Radovan Fuchs koji je komentirao novu mjeru uvođenja testiranja u školama.

– Ova mjera ima cilj da bismo čim više vratili djecu u škole i da se što više odvija nastava po modelu A. Po procjenama koje nisu do kraja točne, imamo preko 10.000 izolacija, ali to je sigurno preko 30.000. Službe po terenu više ne mogu pratiti, često se odluke donose preventivno pa cijeli razredi završavaju u izolaciji i ne primijenjuju se pravila. Kako rastu brojevi u populaciji, tako i u školama. Zamjećujemo nešto manji pad, ali on je relativan. Da bismo vratili djecu u učionice, mislimo da je ovo dobra mjera, radi se o ukidanju samoizlacije za učenike. To nije mjera sprječavanja, primijenili smo jednu originalnu metodu i mislimo da je ovo dobar put – komentirao je Fuchs pa ponovio način na koji će se provoditi mjera.

– Opskrbit ćemo škole testovima i one daju roditeljima da djecu testiraju u ponedjeljak prije škole. Ako je test pozitivan, roditelji će obavijestiti razrednog nastavnika i dijete će ostati kod kuće – kazao je.

Objasnio je i kako će se postupati u situacijama kada će se kod djece pojaviti simptomi usred tjedna.

– Ako se simptomi pojave tijekom tjedna, onda će nastavnici obavijestiti roditelje da testiraju djecu iz razreda pa ćemo vidjeti. Svakako da ćemo tim pristupom rasteretiti roditelje koji su imali problem čuvanja djece kod kuće. Ovdje se ne radi o nešto agresivnijim varijantama testiranja, to su kratki mali štapići koji idu do polovice nosa. Mi smo preuzeli obavezu da upoznamo sve škole i damo upute na koji način je postupak testiranja i prijavljivanja školi i kreće onog trena kada budemo imali raspoloživu količinu koja se bude mogla raspodijeliti – kazao je te napomenuo da se radi se o nabavci od 3 milijuna testova.

– Vjerujem u roditelje, svima je u interesu da djeca idu u školu. Onaj koji želi lagati i dosada, radit će to i dalje. Imali smo slučajeve gdje su roditelji djecu slali pod temperaturom u školu, no njima je to na sramotu – smatra ministar.

Komentirao je i zašto vrtići nisu dijelom te mjere.

– Nisu vrtići ostavljeni nigdje. Radi se o opsežnoj operaciji tako da jednostavno u ovom prvom koraku nismo mogli pokriti i vrtiće, a i to je malo kompliciranije. U prvoj fazi ajmo prvo provjeriti hoće li ovo uspjeti, no vjerujemo da hoće – objasnio je. Ne zna se točna cijena cijelog projekta, no Fuchs procijenjuje da će sve koštati 70 milijuna kuna, a sami testovi koštali bi otprilike 20 milijuna kuna.

– Pitanje provedbe natječaja je pitanje za Robne rezerve – nadodao je.