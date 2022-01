Gala koncertom u Budimpešti obilježena 30. obljetnica priznanja Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosa s Mađarskom

- PROMO -

U izvedbi orkestara i solista Operetnog teatra Budimpešta i Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku sinoć (utorak) je u Budimpešti održan gala koncert “On the Bridge of Music” povodom 30. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosa s Mađarskom. Nastavak je to koncertne suradnje hrvatskih i mađarskih glazbenika započete istim takvim koncertom održanim u Osijeku 18. siječnja, u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Gala koncertu nazočili su gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, predsjednik Gradskoga vijeća Grada Osijeka Vladimir Ham, te brojni drugi visoki uzvanici iz hrvatskog i mađarskog javnog života.

– Grad Osijek u Mađarskoj ima dva grada prijatelja, Pečuh s kojim smo prvo potpisali Sporazum o prijateljstvu i Budimpeštu, XIII. okrug. Danas smo se i sastali s gradonačelnikom Jozsefom Tothom te posjetili park u Budimpešti koji je nazvan po Osijeku, što nam je velika čast i ponos – rekao je gradonačelnik Radić i dodao kako ne treba zaboraviti nesebičnu pomoć Mađarske za vrijeme Domovinskoga rata.

Župan Osječko-baranjske županije naglasio je važnost suradnje dviju zemalja:

– Suradnja je bitna zbog Hrvata u Mađarskoj i Mađara koji žive u Hrvatskoj. U Osječko-baranjskoj županiji je najveći broj Mađara, naše dvije zajednice su velika poveznica dvaju naroda. Mađarska i Hrvatska razvijaju dobre diplomatske odnose, imamo dobru komunikaciju i projektnu suradnju na razini općina, županija i gradova, tako da je sve ovo prirodan slijed. Treba posebno naglasiti dovršetak koridora VC koji se upravo spaja sa Mađarskom i koji će još više približiti naše dvije zemlje – kazao je župan Anušić.

Orkestrom Opere HNK-a u Osijeku ravnao je maestro Filip Pavišić, a orkestar budimpeštanskog Operetnog teatra svirao je pod dirigentskom palicom Gyule Pfeiffera. Redatelj koncerta “On the Bridge of Music” je Szilárd Somogyi, koncertni je majstor Béla Nagy, a od vokalnih solista sudjelovali su Katarina Toplek, Viktorija Đurđek, Igor Krišto, Leon Košavić, Anita Lukács, Zsolt Vadász, Lévai Enikő, Péter Laki, Mónika Fischl, Zsolt Homonnay i Szilvi Szendy.

Repertoar gala koncerta sadržavao je djela velikih hrvatskih i mađarskih skladatelja kao što su Jakov Gotovac, Emmerich Kálmán, Franz Lehár, Jenő Huszka, Ivan pl. Zajc, Boris Papandopulo i Vatroslav Lisinski. No budimpeštanska je publika, kao i osječka prije tjedan dana, mogla uživati i u djelima drugih skladatelja, poput Straussa, Offenbacha, Verdija, Brahmsa, i drugih, a koja po zvuku, nazivu ili po važnosti čine poveznicu Hrvatske i Mađarske.

