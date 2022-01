Grad Virovitica potpisao ugovore s 13 novih stipendista: Mjesečnu stipendiju sada će ukupno primati 43 studenata

- PROMO -

U gradskoj vijećnici, danas (utorak) je održano potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija s novim stipendistima Grada Virovitice. Uz 30 studenata koji su već u sustavu, u akademskoj godini 2021./2022. stipendiju će tako primati još 13 novih studenata deficitarnih zanimanja, odnosno tri studenta prve godine studija, te 10 studenata druge i viših godina studija.

Stipendije su dobili Nika Kocijan, Tamara Đaković, Jakov Ferenčević, Nives Čizik, Dominik Blažević, Barbara Kunkić, Lucija Gorički, Leona Zečević, Mateja Horvatinović, Barbara Rajak, Iva Slavić, Iva Foret i Anamarija Plečić.

Za potrebe stipendiranja studenata u proračunu Grada Virovitice za 2022. godinu osigurano je 450 tisuća kuna. Iznos stipendija je 800 kuna mjesečno, a studenti stipendiju primaju svih 12 mjeseci do završetka njihovog studija.

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Alen Bjelica pozdravio je nove stipendiste te istaknuo kako se nada da će im mjesečne stipendije olakšati studentski život i pripadajuće troškove te da će izvršavati svoje studentske obveze. Također, osvrnuo se i na pojam deficitarnih zanimanja u kontekstu grada Virovitice.

– Kao i u Europskoj Uniji, tako su i u Republici Hrvatskoj deficitarna zanimanja uvijek ona zanimanja koja su tehničkih smjerova. Jednako tako dajemo status deficitarnih zanimanja za kadar koji je potreban u ustanovama kojima smo mi osnivač, a to su prije svega naše osnovne škole, ustanove kulture i naravno Glazbena škola Jan Vlašimsky gdje uvijek trebamo nastavnog kadra – objasnio je pročelnik Alen Bjelica.

Nakon uručenja i potpisivanja ugovora, studentima se obratio gradonačelnik Ivica Kirin.

– Želim naglasiti da mi kao Grad želimo mlade potaknuti da prilikom upisivanja fakulteta biraju one koji možda jesu teži, ali koji će im donijeti siguran posao. Virovitica se sve više razvija i potreba za visoko obrazovanim kadrom je sve veća. U budućnosti će biti još veća potreba za visoko obrazovanim kadrom medicinske struke, u IT sektoru, građevini i slično. To je kadar koji se sve više traži u institucijama na području našeg grada. Za gotovo sva deficitarna zanimanja na području Virovitice posla ima i želja nam je da se mladi po završetku obrazovanja vrate u rodni grad i ovdje pronađu svoju egzistenciju – zaključio je gradonačelnik Kirin.

(www.icv.hr, eat, foto: E. Aragović Turkalj)