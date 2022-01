Napokon dobre vijesti: Dva važna reprezentativca negativna na testu i putuju za Mađarsku!

- PROMO -

Kasno navečer u srijedu Luka Cindrić i Marino Marić krenuli su put Szegeda. PCR testovi bili su im negativni u Osijeku, Cindriću nakon nekoliko dana.

Sada kada stignu u Mađarsku moraju obaviti još jedan PCR test, koji mora biti negativan da bi bili u konkurenciji za momčad koja će igrati u Szegedu. Hoće li to stići do Francuske koja je na programu u četvrtak navečer, ne znaju ni oni sami, no činjenica je da dolazak dva iskusna igrača sigurno diže moral sastavu Hrvoja Horvata uoči starta natjecanja, pišu Sportske novosti.

Podsjetimo, Cindrić je prošao pripreme od početka, zarazio se u Osijeku, dok se Marić priključio tek u posljednji tren da bi nakon ispadanja Načinovića pomogao kružnim napadačima, u prvom redu Šušnji i Šipiću.

(Sportske novosti)