Još uvijek traju radovi na sanaciji klizišta prema Jankovcu te je dionica Slatinski Drenovac – Jankovac zatvorena. Rok za izvođenje radova bio je 31. siječnja, no zbog vremenskih prilika produžen je do 11. veljače. Dotada se do bisera Slavonije, Jankovca, neometano se može cestom od Velike ili pak pješice nekim od planinarskih puteva.

(www.icv.hr)