1. HRL U-12 REGIJA 2 Mlade rukometašice Orahovice poražene u Osijeku od Darde i Đakova

Rukometašice Orahovice do 12 godina starosti gostovale su jučer (nedjelja) u Osijeku gdje su u sklopu 4. kola 1. HRL U-12 odigrale dva susreta. Ekipa Andrijane Rukavine na ovo je gostovanje otputovala sa svega deset igračica, a to nije bio dovoljan kako bi se upisali novi bodovi.

Igračice Đakova, kojima je ovo bila prva pobjeda u osam odigranih utakmica, otvorile su utakmicu rezultatom 5:0, a pet pogodaka prednosti imale su i nakon isteka prvih 25 minuta (9:4). U nastavku utakmice nije bilo previše efikasnosti, na svakoj strani ”palo” je po tri pogotka, tako da je konačan rezultat glasio 12:7 u korist rukometašica Đakova.

Orahovica: Petra Erceg 2, Tara Liović, Marta Batrac, Leona Adžaga, Arba Čočaj, Brigita Batrac, Arijana Čočaj 3, Iva Boljkovac, Sara Mesinger, Ines Poljak 2, trenerica: Andrijana Rukavina.

Bolji otpor Orahovica je pružila ekipi Darde. U uvodnim minutama, golovima Petre Erceg, Arijane Čočaj i Ines Poljak, rukometašice Orahovice imale su prednost 3:0, nakon 23. minute prednost je iznosila 9:5, ali do kraja poluvremena Darda dolazi do samo -2. Čočaj i Poljak otvorile su drugi dio s dva zgoditka, no tada je stalo. Darda serijom 3:0 dolazi do jednog zgoditka zaostatka, Poljak je vratila na +2, ali završna dionica utakmice pripala je Dardi rezultatom 8:1 te su u konačnici upisale pobjedu 18:13.

Orahovica: Petra Erceg 2, Tara Liović, Marta Batrac, Leona Adžaga, Arba Čočaj , Brigita Batrac, Arijana Čočaj 4, Iva Boljkovac, Sara Mesinger, Ines Poljak 7, trenerica: Andrijana Rukavina.

Rukometašice Orahovice ostale su tako na četiri osvojena boda, a trenutno se nalaze na 11. mjestu prvenstvene ljestvice.

(www.icv.hr, mra, foto: A. Rukavina)