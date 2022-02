Ministarstvo poljoprivrede: Doznajte kako možete dobiti više od 100.000 kuna s ciljem stvaranja prepoznatljivosti domaćeg proizvoda na tržištu

- PROMO -

Objavljen je četvrti Natječaj za dodjelu potpore provedbu mjere za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (3.1.1.) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 3.000.000 kuna, a svrha natječaja je podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu.

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet potpore je do 100 %.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 1. ožujka 2022. godine do 30. rujna 2022. godine. Natječaj i sve detalje možete pogledajte OVDJE.

(poljoprivreda.gov)