Najveće umjetno jezero u Osijeku moglo bi presušiti: Crpljenjem vode iz novoizvedenog zdenca prihranjivao bi se bajer na Jugu II

– Grad Osijek učinit će sve da spasi Bajer Jug II od presušivanja, rekao je na današnjoj (ponedjeljak) konferenciji za medije gradonačelnik Ivan Radić.

-Na problem opadanja razine vode u bajeru , koji utječe i na biljni i životinjski svijet, upozoravali smo i prije preuzimanja odgovornosti za vođenje Grada Osijeka. I tada smo isticali da ćemo učini sve da ga spasimo, a sada krećemo s konkretnim radovima – dodao je.

Pojasnio je kako je prvo potrebno izvesti zdenac u blizini Bajera, kako bi se crpljenjem vode iz podzemlja moglo prihranjivati jezero. Riječ je o istraživačkim radovima kojima je cilj utvrditi ima li dovoljno podzemne vode, što će trajati oko 10 dana.

-Nadamo se pozitivnom rezultatu. Nakon toga idemo u prihranjivanje samog bajera. Ukupna vrijednost projekta je oko 500.000 kuna. Učinit ćemo sve da se napuni i da u budućnosti od njega napravimo moderno urbano izletište i kupalište s nadstrešnicama, roštiljima, klupama i ostalim sadržajima na ponos svih Osječanki i Osječana, a posebice stanovnika Juga II – istaknuo je Radić.

Igor Pandžić, bivši predsjednik Gradske četvrti Jug II, podsjetio je na dosadašnje aktivnosti poduzete za spas Bajera.

-Učinili smo sve što je u našoj nadležnosti. Čistili smo Bajer, pokrenuli i peticiju koju je potpisalo više od 3.000 ljudi, no dalje nismo mogli sami, trebali smo pomoć vlasti. Prošla nije imala toliko sluha, sadašnja je izašla na teren i pokušat će riješiti problem. Nadamo se pozitivnom rezultatu i da ćemo od ovog prostora napraviti moderno i urbano kupalište. I ove godine ćemo organizirati akciju čišćenja i pripremiti kupalište za sezonu koja slijed i- rekao je Pandžić ističući sentimentalnu vrijednost ovoga prostora za stanovnike Juga II, ali i drugih dijelova Osijeka.

Prema riječima Ivana Tolarića, direktora tvrtke Vodovod-Hidrogeološki radovi, zdenac će sutra biti ugrađen.

– Radovi koji slijede nakon toga su čišćenje zdenca te bismo početkom sljedećeg tjedna trebali znati konačne rezultate njegove izdašnosti. U daljnjem razdoblju od otprilike tri do četiri tjedna bi ukupan projekt opremanja zdenca trebao biti gotov. Tada bi se i krenulo s punjenjem bajera. Kroz nekih dva mjeseca samog crpljenja vode bajer bi trebao biti napunjen te će se dalje po potrebi samo održavati razina vode, ovisno o potrebi odnosno razini vode – kazao je Tolarić.

Inače, Bajer Jug II s površinom oko četiri hektara najveće je umjetno jezero u Osijeku i iznimno vrijedan urbani prostor, značajan i kao stanište većem broju biljnih i životinjskih vrsta. Posljednjih godina opažen je značajan pad razine vode u bajeru. Uzroci ovoj pojavi do sada nisu istraženi, no pretpostavlja se da je došlo do promjene toka podzemnih voda uzrokovanih izgradnjom južnog kolektora, zbog čega u budućnosti postoji mogućnost potpunog presušivanja bajera.

(www.icv.hr, tj)