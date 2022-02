Plazma Sportske igre mladih: Virovitička tenisačica Ema Šantić odličnom predstavom izborila Državnu završnicu u Splitu

U virovitičkoj multifunkcionalnoj hali Viroexpo proteklog je vikenda održan regionalni teniski turnir Plazma Sportskih igara mladih pod pokroviteljstvom Hrvatske pošte, na kojem su nastupila djeca u nekoliko dobnih kategorija.

Veliki uspjeh ostvario je novoosnovani Teniski klub Virovitica. Nakon što je u subotu, u kategoriji do 9 godina starosti Lara Marenić pobjedom u finalnom susretu protiv starije sestre Petre izborila Državnu završnicu u Splitu, isto je dan kasnije učinila i talentirana virovitička tenisačica Ema Šantić. Ema je plasman na Državnu završnicu ostvarila u kategoriji do 14 godina starosti. Odličnom igrom stigla je do finalnog meča u kojem je bila bolja od Mie Robotić i u konačnici se ‘okitila’ zlatnom medaljom.

Svakako treba spomenuti da su u kategoriji do 14 godina, iz TK Virovitica, nastupili i Lucija Podravac, Roko Bedeković i Klara Karnik.

U kategoriji do 12 godina starosti, iz Teniskog kluba Virovitica nastupili su Lana Šantić, Sara Baturina i Petar Galić. Lana i Petar upisali su svoje prve pobjede u ovoj kategoriji.

-Čestitamo svim našim predstavnicima na nastupu i ostvarenim rezultatima, a posebno smo ponosni na osvajačice turnira koje su se plasirale na državnu završnicu – poručili su iz TK Virovitica.

Podsjetimo, Plazma Sportske igre mladih pružaju priliku djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta da od siječnja do rujna besplatno sudjeluju u vrhunsko organiziranim natjecanjima u deset sportova.

Ema Šantić i Lara Marenić tako će sredinom srpnja, na završnici Plazma Sportskih igara mladih koja se igra u Splitu, pod vodstvom trenera Željka Boosa, predstavljati TK Viroviticu, grad Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju.

(www.icv.hr, ts)