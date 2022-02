Pred nama stabilniji vremenski period: U danima pred nama iznadprosječno toplo

- PROMO -

Nakon jučerašnjeg brzog pogoršanja vremena koje je na područje Virovitičko-podravske županije donijelo između 2 i 5 mm oborine, već danas ulazimo u stabilniji vremenski period.

Mjestimice je jučer uz izražen dnevni razvoj naoblake bilo tuče, a u višim predjelima Papuka padala je susnježica i snijeg, ali bez dugotrajnijeg zadržavanja.

U danima pred nama očekujemo suho, stabilno i postupno sve toplije vrijeme pa i iznadprosječno toplo. Jučer tijekom jutra 11°C, danas 1°C.

Od utorka do petka očekujemo suho, stabilno i iznadprosječno toplo. Jutarnje temperature zraka od 1°C do 6°C. Najviše dnevne od 10°C do 14°C. Vjetar južnih i jugozapadnih smjerova.

Tijekom petka do kraja dana, te u noći s petka na subotu očekujemo brzo pogoršanje vremena koje će obilježiti i pad temperature zraka te povremene oborine na granici kiše i snijega. Vjetar u okretanju na sjeverne smjerove.

U dane vikenda očekujemo temperature zraka niže za 10 do 15°C u odnosu na početak i sredinu tjedna. Jutarnje temperature zraka između -5°C i -1°C. Najviše dnevne oko 5°C.

(www.icv.hr, kp)