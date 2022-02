Predstava “Zmajevi koji ne lete” osječke Akademije za umjetnost i kulturu u nedjelju, 20. veljače u Glazbenoj školi J. Vlašimsky u Virovitici

“Najmanje ste se jednom probudili bez ideje gdje se nalazite. Najmanje jednom učinili nešto jer je to nešto kul ili odbili to isto nešto pa izgubili propusnicu za kul društvo, party ili mjesto. Najmanje vam za jednog prijatelja roditelji govore da je “loš utjecaj”. Najmanje su vas jednom upozorili na one “stvari” koje nisu alkohol, a opijaju. Jesu li? Jeste li?”

Priču o Marijanu, samo jednom od adolescenata koji se poistovjećuje sa tri od četiri gore

napisane rečenice, donose mlade snage osječke Akademije za umjetnost i kulturu adaptirajući roman “Zmajevi koji ne lete” Ivane Šojat u istoimenu predstavu. Izvedba će se, u produkciji osječke udruge Oksimoron, održati u nedjelju, 20. veljače u 19:30 u dvorani Glazbene škole Jan Vlašimsky u Virovitici.

“Zmajevi koji ne lete” predstava je o traženju izlaza od pritiska društva i okoline, emocionalnih manipulacija i ucjenjivanja najbližih te o neostvarivim očekivanjima tijekom odrastanja. Naglasak stavlja na uzroke i razloge koji dovode mlade do zlouporabe opijata i promatra kako same zajednice tretiraju osobe koje se nađu u takvim situacijama. Virovitički će srednjoškolci, oni kojima je predstava primarno namijenjena, imati priliku gledati istu u izvedbi onih koji su tek nedavno bili u njihovoj koži. Mladi osječki glumci Nikolina Odobašić, Toni Leaković, Nikola Radoš i Andrija Krištof pod redateljskom su se palicom kolege, glumca i lutkara Marijana Josipovića, poigrali različitim mogućnostima kazališne umjetnosti i okupili oko sebe čitav, mlad ali snažan, autorski tim. Taktove Svemirkovih hitova broje vješto adaptirane rečenice dramaturginje Ivane Klaić, a vjerno ih prati autorska glazba Virovitičanina Jakova Koščaka. Kostimografija i scenografija Brune Osmanagića također će debitirati pred virovitičkom publikom.

Izvedba je organizirana u suradnji s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kulturnim Centrom u Osijeku i Glazbenom školom Jan Vlašimsky Virovitica. Ulaz je besplatan uz ograničen broj sjedećih mjesta i pridržavanje svih epidemioloških mjera.

(www.icv.hr, M. Bartulović)