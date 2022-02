U Karlovcu održan Europski kup u kickboxu: Marta Šebalj zlatna i srebrna, teška ozljeda Eve Gal

- PROMO -

Od 11. do 13. veljače u Karlovcu je održan Europski kup u kickboxu – Karlovac Open 2022. Bio je to turnir koji se boduje za rangiranje na Svjetskom i Europskom prvenstvu, a isto tako kategoriziran je od Hrvatskog olimpijskog odbora, pogotovo u seniorskoj konkurenciji.

O njegovu značaju govori i podatak da je u Karlovcu nastupilo oko 1600 boraca podijeljenih u 170 klubova iz 28 država, a među njima našli su se i borci slatinskog Kickboxing kluba Legend. Slatinčani su na Europski kup doputovali s 13 boraca, od mlađih kadeta pa sve do seniora, a upisali su i nekoliko odličnih rezultata.

Marta Šebalj okitila se zlatom u kategoriji KL do 47 kilograma u konkurenciji kadetkinja, a do srebra je došla u kategoriji LC. Stefani Oskomić osvojila je srebro u kategoriji KL te broncu u LC do 32 kilograma, broncu je osvojila i Teuta Bišćan u juniorkama u kategoriji KL, dok su do petog mjesta stigli Fran Bišćan u seniorskoj te Tatjana Djukić u starije kadetskoj konkurenciji do 55 kilograma. Nika Špehar i Stjepan Oskomić u svojim su kategorijama završili na devetom mjestu.

Ove dobre rezultate zasjenila je teška ozljeda Eve Gal koja je, nakon rušenja protivnice atraktivnom tehnikom i nakon nezgodnog prizemljenje, završila na hitnom bolničkom prijemu. Cijelo vrijeme uz Evu je bio i njezin trener, tako da su borci iz Slatine cijelog dana bili bez trenera što im je otežalo borbe i osvajanje više medalja.

– Kickboxing klub Legend Slatina zahvaljuje Gradu Slatini na pomoći prilikom odlaska na ovo veliko međunarodno natjecanje – poručili su iz Kluba.

(www.icv.hr, mra, KBK Legend, Slatina foto: KBK Legend, Slatina)