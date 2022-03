FOTO Slavko Jagarinac opravdao reputaciju i donio Svetom Đurađu prvu ovosezonsku pobjedu, Bilogora slavila u Terezinom Polju i približila se lideru na četiri boda zaostatka

Proljetni dio prvenstva proteklog je vikenda započeo i na travnjacima županijskih drugoligaša u obje skupine.

U skupini Zapad jedini subotnji susret odigran je u Lukaču, gdje su u općinskom derbiju snage odmjerili domaći lider prvenstva i Dinamo iz Kapele Dvore. Više o toj utakmici možete pročitati OVDJE.

U nedjelju su odigrane i preostale utakmice prvog proljetnog, odnosno 10. kola. Domaćini su ostvarili pobjede u tri susreta, a gosti u jednom.

Drugoplasirana Bilogora 1947. iz Špišić Bukovice slavila je s dva pogotka na gostovanju kod Drave u Terezinom Polju. Nakon prvog dijela u kojem nije bilo pogodaka, momčad trenera Miroslava Ćorića domaću je mrežu načela zgoditkom Darija Papića u 59. minuti. ‘Točku na i’ za konačnih 2:0 stavio je Siniša Vlaisavljević u 67. minuti. Ovom pobjedom Bilogora se vodećem Lukaču približila na četiri boda zaostatka.

Nogometaši do jučer posljednjeplasiranog Svetog Đurađa ostvarili su prvu pobjedu ove sezone i tako pobjegli sa začelja ligaške ljestvice. Na svom terenu ugostili su Podravec iz Dinjevca i pogotkom ‘neuništivog’ Dalibora Ladovića iz kaznenog udarca u 15. minuti stigli do početne prednosti. Do 76. minute mreže se nisu tresle, a onda je stigla ‘kazna’ za nekoliko promašenih zicera domaćih nogometaša i zgoditkom Dominika Presečana Dinjevčani su stigli do poravnanja. Kada su svi mislili da će susret završiti remijem, ‘na scenu’ je stupio odlični Slavko Jagarinac, koji je ove zime pojačao momčad iz virovitičkog prigradskog naselja. U četiri minute (85. i 89.) dvaput je matirao gostujućeg vratara Josipa Đureša i momčadi stratega Nikole Mesića donio vrijedna tri boda.

Croatia iz Grabrovnice na domaćem je travnjaku ‘razmonitirala’ momčad Kladara s visokih 8:0. Po dva pogotka u domaćim redovima postigli su Matija Pavić (15. i 42.) i Matija Poropatić (21. i 25.), dok su se po jednom u listu strijelaca upisali Marko Slavić (27′), Matija Balažić (29′), Mario Barčan (55′) i Josip Milaković (75′). Zanimljivo je istaknuti kako domaća momčad u 18. minuti nije realizirala kazneni udarac, ali i to da je gostujuća momčad utakmicu započela sa samo sedam igrača, a završila s osam.

Do pobjede je pred svojim navijačima stigla i Mladost iz Vukosavljevice. U prvom dijelu utakmice mreže su mirovale. Domaća momčad riješila je pitanje pobjednika u nastavku, kada je u rasponu od 13 minuta postigla tri pogotka. Mario Raptavi bio je strijelac u 50. minuti, Josip Kovač deset minuta kasnije, a Manuel Šelimber u 63. Sedam minuta nakon postizanja pogotka, Šelimber je zbog nesportske reakcije nakon jednog prekršaja zaradio crveni karton. Poraz Sokola ublažio je Ivan Biondić svojim pogotkom u 77. minuti utakmice.

