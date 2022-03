Minute za tebe: Dobrotom razbij tuđe predrasude

Dragi čitatelji, ove korizme pokrenuli smo emisiju “Minute za tebe” u kojima ćemo kroz naš radijski program i putem portala icv.hr širiti lijepu vijest i poruku ohrabrenja za svaki dan.

Kroz ovaj hod i promišljanje nas vodi fra Marino Kuzminski iz župe sv. Roka u Virovitici.

Hvaljen Isus i Marija!

Dragi slušatelji, već smo u trećem tjednu korizme. Isus Krist za kojim idemo kroz ovu korizmu danas se nalazi u Nazaretu – svom rodnom kraju. Obraća se narodu u sinagogi sa željom da ih malo potrese kako bi možda uspio doprijeti do njih. Svjestan je da nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Da, teško je biti prorokom tamo odakle si… jer čim progovoriš javlja se u srcu onih koji te slušaju – hej, pa mi znamo tko su ovome otac i majka, pa znamo mi kako su oni živjeli i što su radili….

Jako smo brzi u osudi drugoga. Isus zato i navodi primjer susreta Ilije i udovice, te Elizeja i Naamana Sirca jer ni oni nisu mogli ništa učiniti doli pomoći strancima i njihovom životu donijeti olakšanje i blagoslov.

Slušajući tako Isusa, umjesto da se zamisle i uvide da je Isus u pravu i da im ne želi zlo, odlučili su ga gnjevni izbaciti iz grada i strmoglaviti ga s provalije. No, iznenađenje – Isus mirno prođe pored njih i ode.

Savjet za nas – uvijek budi s Isusom i poučen od njega daj svojima bližnjima ruku pomoći, pokušaj biti strpljiv s drugim. Neće te uvijek razumjeti i vjerojatno će imati predrasude prema tebi zbog nekog ogovora ili razgovora koji su vodili o tebi s nekim trećim.

Ne dopusti da te to dira. Jer nitko, ali nitko ne zna tvoje srce, tvoje brige i probleme bolje od Isusa, a on te ne osuđuje. Štoviše, neka te on primi za ruku i provede kroz rulju koja te odbija i osuđuje. (www.icv.hr)