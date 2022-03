Obilježeno 75 godina postojanja Državnog arhiva u Osijeku: Obitelj Gorianzky darovala plemićku diplomu iz 1620. godine i obiteljske dokumente od 17. do 20. stoljeća.

Godine 1947. kada je otvaranjem osječkog spremišta Državnog arhiva u Zagrebu započela stručna, organizirana i sustavna briga za arhivsku baštinu u Osijeku i na području Slavonije, Baranje i Srijema, započeo je s djelovanjem današnji Državni arhiv u Osijeku.

Na svečanom obilježavanju obljetničke 75. godine u prostorijama osječkog Državnog arhiva, danas (četvrtak) su, uz ravnatelja Dražena Kušena sudjelovali i Ivica Poljičak, državni tajnik Ministarstva kulture i medija, Josip Miletić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije te zamjenica osječkog gradonačelnika Jasenka Crnković.

– Puno je odrađenog posla na preuzimanju arhivske građe i njezinoj pripremi za korištenje iza nas, a najveći problem nam predstavlja nedostatak prostora. Vjerujem da smo ove, obljetničke godine najbliže rješenju, zahvaljujući suradnji s Ministarstvom kulture i medija, Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom. Danas započinjemo s nizom obljetničkih aktivnosti, prije svega otvorenjem izložbe koja je retrospektiva izdavačke i izlagačke djelatnosti arhiva. Uz to, koristimo priliku da obilježimo preuzimanje vrijednog arhivskog gradiva iz ostavštine obitelji Gorianzky koji su to gradivo od 1620. godine do danas čuvali u svom obiteljskom okružju. Tom diplomom se pomiče vrijednost fundusa DAOS-a 80 godina u prošlost– izjavio je Kušen.

Državni arhiv planira tijekom 2022. godine održati niz događanja kako bi se naglasila važnost te arhivske ustanove i službe u zaštiti, očuvanju i korištenju arhivskog gradiva na području Slavonije, Baranje i Srijema, te promovirala njegova presudna uloga u posredovanju identiteta osoba, zajednice i područja u prošlosti i suvremenosti.

– Državni arhiv i njegovi ljudi su svojevrsni zaštitnici pisane baštine, povijesti koja se skriva u arhivskim zapisima. Tu se čuvaju povijesni dragulji – spisi grofova Zrinskih, knezova Frankopana, pa evo i ova plemćka diploma iz davne 1620. godine koja danas postaje dio arhivske građe u Osijeku. Pisana riječ koja se čuva u ovim prostorima uistinu je nezamjenjiv izvor podataka od javne važnosti– izjavila je zamjenica Crnković.

Uz otvorenje izložbe “Retrospektiva izdavačke i izložbene djelatnosti osječkog arhiva” kojom je započelo obilježavanje obljetničke godine, upriličeno je i potpisivanje darovnog ugovora s obitelji Gorianzky koja je Državnom arhivu u Osijeku darovala plemićku diplomu iz 1620. godine, te obiteljske dokumente od 17. do 20. stoljeća.

