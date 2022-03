U osječkom Poslovnom centru “Cras” Međunarodni dan žena na pomalo drugačiji način: Umjesto ruža druženje i edukacija o koktelima u kućnoj radinosti

Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana žena, u Cras Poslovnom centru u Osijeku, proteklo je u nešto drugačijem ozračju.

Umjesto tradicionalne podjele ruža, organiziran je Cocktail party od 12 do 14 sati za sve “stanarke” centra.

Koktele je spravljala Stela Baričević vlasnica Arteli event agencije, koja promovira moderniji koncept ugostiteljstva postavljanjem mobilnog cocktail bara, sve traženijeg za razne vrste događanja.

Za tu priliku Stela je pripremila koktele s malinom i votkom, te jabukom i džinom (raspberry i apple cocktails), a sve zainteresirane poduzetnice i djelatnice Crasa mogle su se i educirati kako napraviti dobar koktel u kućnoj radinosti.

Iako je Stela navela potrebna alkoholna i bezalkoholna pića, te način na koji se spravlja dobar koktel, svoju originalnu recepturu nije otkrila do kraja.

-Za dobar koktel potrebna je ljubav i osmijeh na licu, veselo je rekla, no dodala je kako su osnovni sastojci svakog koktela bazni alkohol, sokovi, sirupi, uz razne varijacije i dekoracije.

-Kod koktela je najbitnije da je on oku ugodan, da miriši i naravno da je ukusan – kaže ta mlada poduzetnica koja je dvije godine provela na edukaciji u Aspenu u Coloradu.

Da su kokteli doista ukusni potvrdile su sve stanarke koje su pijuckajući koktele uživale u ugodnom druženju i iznenađenju koje im je priredilo vodstvo Cras centra.

– Uvijek pratimo određene blagdane i značajne datume i nastojimo ih obilježiti na neki način koji će uveseliti, oraspoložiti djelatnike i djelatnice odnossno vlasnike i vlasnice tvrtki koje se nalaze u našem prostoru. Ovdje smo svi kao jedna velika obitelj, često se okupljamo i družimo, ali i pružamo maksimalnu potporu jedni drugima te pomažemo u umrežavanju kako bi što više ojačali lokalno poduzetništvo – istaknuo je Krešimir Bajamić član Uprave tvrtke Cras d.o.o.

Čestitkama za Međunarodni dan žena, pridružili su se i muški kolege iz centra, no domijenku nisu nazočili jer su im kolegice uvjetovale da to mogu samo ukoliko dođu u štiklama. Na to se ipak nisu odvažili.

