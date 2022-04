Aktualno s burze rada na području VPŽ: Traženi radnici u prijevozu, građevini, obradi metala, školovani profesori glazbe i drvoprerađivačka struka

Građevinski radnici, radnici u obradi metala, prijevozu, drvoprerađivačka struka, ali i tekstilni radnici, školovani profesori glazbe, konobari, kuhari… Sve navedeno su, pokazuju podaci, vrlo tražena zanimanja na burzi rada krajem veljače ove godine. Područni ured HZZ-a u Virovitici bilježi 3995 nezaposlenih osoba krajem veljače, baš kao i u siječnju ove godine, no ako uspoređujemo brojke s prošlom godinom, dolazimo do 937 osoba manje.

Broj nezaposlenih još će padati, kaže Hrvoje Belobrk, predstojnik Područnog ureda HZZ-a u Virovitici, uzimajući u obzir trend po kojem je početkom godine broj nezaposlenih uvijek veći na burzi rada i koji se iz mjeseca u mjesec smanjuje kako se aktiviraju sezonski poslovi, javni radovi, projekti i slično.

– Na razini Virovitičko-podravske županije trenutno imamo 21.570 radnih mjesta. U odnosu na prošlu godinu bilježimo 694 radna mjesta više. Što se tiče same Virovitice, možemo reći kako ove godine imamo rast od 196 novih radnih mjesta budući da je krajem veljače prošle godine bilo 8976 zaposlenih osoba, a ove godine brojke govore o njih 9172 – o pozitivnim promjenama na burzi govori predstojnik Hrvoje Belobrk, dodajući kako bi bili zadovoljniji da se ove godine riješi i ona „siva konstanta“ – velik broj nezaposlenih žena koje čine čak 58 posto ukupnog broja ljudi na burzi.

– Godinama se kroz različite mjere, sustave obrazovanja, prekvalifikacije i doškolovanja upravo toj kategoriji nezaposlenih nastoji pružiti nova prilika na tržištu rada. I dalje su najrizičnije skupine osobe starije od 50 godina. Paradoks stanja u kojem se nalazimo je što su osobe sa završenim trogodišnjim smjerom srednje škole ili samo srednjom školom i dalje najtraženija radna snaga, pogotovo u uslužnim djelatnostima. No, budući da su dugo na Zavodu, tržište im je već postalo strano i iz perspektive poslodavca nedostaje im novih znanja, kompetencije i vještina. Zato u suradnji s poslodavcima, kroz projekte, naš sustav aktivacija i druge modele za njih tražimo nove prilike za zaposlenje – ističe H. Belobrk.

Jedan od njih je dodatno obrazovanje. U posljednje četiri godine dodatno obrazovanje prošla je cijela jedna generacija od 604 osobe. Sukladno potrebama tržišta dugotrajno nezaposleni su se educirali za rukovoditelja CNC strojeva, zavarivače, utovarivače, soboslikare, ličioce, keramičare te različita zanimanja iz IT sektora – programere, za izradu web stranica i aplikacija…

– Oko 70 posto osoba nakon završene edukacije uspjelo je pronaći neku novu poslovnu priliku. I oni koji nisu pronašli posao u branši, pokrenuli su se i pronašli neko drugo radno mjesto koje im odgovara i za koje su se možda opet prekvalificirali, ali su zadovoljni izborom. Smisao svih edukacija i jest ponuditi čovjeku nešto drugo u čemu će se pronaći, izaći iz svoje zone komfora i okušati se u novim izazovima – smatra naš sugovornik.

Govoreći o mladima koji netom završe srednju školu za strukovna ili tehnička zanimanja, H. Belobrk kaže kako gotovo ni ne stignu doći na burzu rada.

– Oni su tražena radna snaga za koju postoji velik interes poslodavaca – ističe.

Radnika, bez obzira na broj nezaposlenih na tržištu, i dalje nedostaje, pogotovo u poljoprivredi. Dio problema nositelji OPG-a pokušavaju riješiti nabavom strojeva koji će zamijeniti ruke, a dio uz pomoć radne snage iz inozemstva. Trenutno je na području naše županije stotinjak radnika iz drugih zemalja, ponajviše Nepala, koji uz naše oranice, plastenike i staklenike hrvatske kune zarađuju i u kuhinjama i ugostiteljskim objektima.

ZAPOSLENI STE U UREDU, NO MAŠTATE O ZELENOJ GRADNJI?

Iskoristite državne vaučere i napravite zaokret u karijeri

Radite u uredu posao koji vam više ne odgovara? Dok ispunjavate uvijek iste formulare, sanjate o tome da, primjerice, nešto gradite koristeći ekološke materijale, stvarate vlastitu web stranicu ili smišljate novu digitalnu rutu vinskih cesta?

Ako ste spremni za nova znanja – iskoristite državne vaučere i educirajte se za zanimanje o kojem sanjate. Prilika je to koju država nudi ne samo nezaposlenima, već i zaposlenima.

Prosječan vaučer iznosit će 10.000 kuna, a dodjeljivat će se isključivo za programe stjecanje zelenih i digitalnih vještina. Programi obrazovanja za korisnike vaučera mogu trajati najdulje do šest, odnosno do deset mjeseci, ovisno radi li se o nezaposlenoj ili zaposlenoj osobi. Odobreni vaučer moći će se aktivirati u roku od šest mjeseci od datuma odobrenja i koristiti u akreditiranim ustanovama za obrazovanje odraslih.

– Vaučeri su namijenjeni za osobe koje se žele obrazovati i nadograditi svoje dosadašnje znanje, steći nove vještine ili uz pomoć novih kompetencija napraviti zaokret u karijeri. Ovu uslugu mogu iskoristiti isključivo nezaposleni i radnici, dakle ne i vlasnici tvrtki ili obrta. Ujedno, na vaučere ne mogu računati osobe u sustavu redovitog odgoja i obrazovanja, sustavu visokog obrazovanja i znanosti te umirovljenici. Osoba koja želi iskoristiti vaučer trebat će ispuniti obrazac koji se može naći na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ono što je za sada poznato, vaučer se neće moći koristiti za potpunu promjenu zanimanja (npr. automehaničar za slastičara), već je više usmjeren na svojevrsnu specijalizaciju vezanu uz postojeće radno mjesto. Konkretni programi i više detalja o samim vaučerima znat će se od 1. travnja, kada će njihov popis biti objavljen na stranicama Zavoda – ističe H. Belobrk.

(www.icv.hr, mlo, foto: mlo, mr, pixabay)