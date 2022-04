Apel pčelara poljoprivrednicima: Ubijate pčele ako se ne držite pravila prskanja voćaka

Poznato je da nekontrolirano prskanje voćaka u cvatu, ali i drugih poljoprivrednih kultura na koje dolaze pčele, nažalost rezultira uginućem pčela. Osim toga dokazano je da prskanje voćki u cvatu ne samo da ne daje nikakve rezultate, već da se tako uništavaju pčele koje su glavni oprašivači voća. Iz Hrvatskog pčelarskog saveza redovno podsjećaju da je zakonska obveza svakog onog koji ima namjeru prskati voćke da to na vrijeme javi pčelarima raspoređenim u pčelarskim udrugama diljem Hrvatske ili u Hrvatski pčelarski savez. No da to ponekad promakne kontroli, govori i informacija o nedavnom pomoru pčela u Prelogu i Otoku u Međimurskoj županiji kojem je uništeno stotinjak košnica zbog otrova kojeg su pčele donijele sa paše, a što je najgore, pčele i dalje ugibaju.

Tajnika Hrvatskog pčelarskog saveza Emil Horvatić napominje da, iako je komunikacija i suradnja između poljoprivrednika i pčelara već uhodana praksa koja se uglavnom uspješno provodi, nažalost postoje i oni neodgovorni i nesavjesni ljudi koji se oglušuju na ta pravila.

– Još nije točno utvrđeno, ali pretpostavlja se da se uljana repica u Prelogu i Otoku tretirala nedozvoljenim sredstvima, a isto tako da provoditelj tretiranja o tome nije obavijestio najbližu pčelarsku udrugu niti Hrvatski pčelarski savez. Kada se utvrde sve potrebne činjenice ta osoba će biti i sankcionirana prema postojećem propisanom Zakonu – istakao je tajnik HPS Emil Horvatić koji je iz tog razloga još jednom podsjetio na obveze provoditelja tretiranja poljoprivrednih kultura, ali i Pčelarske udruge na područjima gdje se tretiranje obavlja.

– Svi oni koji imaju namjeru tretirati voćke ili druge poljoprivredne kulture potrebne za pčelinju ispašu pesticidima, o tome prije tretiranja moraju obavijestiti javnost ili zainteresirane strane. Taj postupak je utvrđen Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida u kojemu se točno navodi da su voćari prilikom tretiranja voćaka iz zraka, najmanje 48 sati ranije dužni o tome obavijestiti najbližu pčelarsku udrugu ili Hrvatski pčelarski savez. U tom dokumentu mora biti točno naveden datum i sat tretiranja, mjesto tretiranja i trgovački naziv sredstva koje će se koristiti.

Pčelarska udruga koja dobi takvu obavijest dužna je o tome obavijestiti svoje članove, a oni poduzeti mjere da se spriječi trovanje pčela, odnosno prekinuti ispašu do vremena kada situacija ne bude opasna za pčele, ali i za ljude jer određeni pesticidi neposrednim kontaktom mogu biti štetni i za čovjeka. Pčelarske udruge tu obavijest mogu prenijeti i Hrvatskom pčelarskom savezu, a mi onda tu obavijest prosljeđujemo putem naših internetskih stranica. Ako se tretira folijarnom primjenom, onda što je također regulirano Pravilnikom, ta osoba dužna je o tome obavijestiti pčelarsku udrugu, ali i Hrvatski pčelarski savez najmanje 72 sata ranije kako bi mi 24 sata ranije o tome mogli obavijestiti pčelare na tom području.

Shodno tome još bi jednom podsjetio da se prema propisanom Pravilniku i Zakonskoj odredbi, svi profesionalni korisnici pesticida MORAJU toga pridržavati jer u protivnom snose odgovarajuće sankcije – istaknuo je Horvatić.

(www.icv.hr, bs)