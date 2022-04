Godišnja skupština KUD-a Crkvari: Nakon nekoliko godina stanke, Crkvaračko prelo ponovno u Orahovici

Kulturno-umjetničko društvo Crkvari održalo je u nazočnosti orahovačkog gradonačelnika Saše Ristera, predstavnika društava iz Feričanaca i Orahovice te mnoštva svojih članova, redovnu, godišnju, izvještajnu skupštinu.

Izvješće o radu temeljilo se uglavnom na radu muške pjevačke skupine i kuharske sekcije.

-Pandemija koronavirusa uzela je velikog maha i u našem radu kao i radu gotovo svih udruga. No, ipak su naša pjevačka skupina i kuharska sekcija odradili niz događaj i nastupa gotov po cijeloj Slavoniji. Organizirali smo našu prepoznatljivu manifestaciju “Stara jela za novo doba” u sklopu Dana svetog Lovre zaštitnika Crkvara i dana Mjesnog odbora te kao dio orahovačke Adventske čarolije događaj pod nazivom “KUD Crkvari i prijatelji” koncert muških pjevačkih skupina. Sudjelovali smo i na gradskim gastronomskim manifestacijama te odrađivali i ostale sadržaje za potrebe Grada i Turističke zajednice – rekao je prilikom podnošenja izvješća o radu predsjednik Ivica Podboj.

Jednoglasno su potom potvrđena sva izvješća, a zatim je iznesen zanimljivi i sadržajan plan rada među kojima je predsjednik Podboj istaknuo i nekoliko lijepih i atraktivnih događanja.

-Prije svega moram reći kako ćemo ove godine nakon nekoliko godina stanke, vratiti Crkvaračko prelo, našu najveću i najprepoznatljiviju manifestaciju. Obično je ova manifestacija bila organizirana u predbožićno vrijeme, no ovoga puta će to biti u ljetnom periodu i to na otvorenom, točnije u središnjem gradskom parku u Orahovici. Detalje i točan termin održavanja dogovorit ćemo s Gradom i Turističkom zajednicom. Posebna važna stvar je da ćemo intenzivno raditi na okupljanju folklorne sekcije koja je godinama bila jedna od najjačih u Slavoniji i to želimo ponovno biti, a isto tako pojačat ćemo i rad škole folklora. Moram istaknuti i još jedan novi događaj, a to je također u suradnji s Gradom i Turističkom zajednicom, Dan hrvatskih blizanaca koji će biti održan u sklopu Orahovačkog proljeća, a mi ćemo biti nositelji organizacije. Naravno tu je još dosta nastupa Muške pjevačke skupine, kuharske sekcije, a u sklopu društva želimo oformiti i sekciju rukotvorina kako bi očuvali naše stare obijače i našu baštinu – rekao je Podboj.

Na kraju skupštine obratili su se predsjednik HKD-a “Manuel” Feričanci Denis Jurišić te predsjednica KUD-a Orahovica Verica Cingel pohvalivši rad ovog malog, ali iznimno radišnog društva. Nazočnima se obratio i orahovački gradonačelnik Saša Rister istaknuvši odličnu suradnju Grada i društva.

-KUD Crkvari godinama je svojim radom i djelima jedna od zaštitnih znakova našeg grada i ja im od srca čestitam na marljivosti te velikoj želji, trudu i volji koji ulažu. Suradnja S gradom je besprijekorna, uvijek su tu kad ih trebamo, zajedno često nešto organiziramo kao i evo sada Dan hrvatskih blizanaca koji i potekao iz ideje ovog društva. Podržavam i ideju organizacije Crkvaračkog prela u ljetnom periodu i to će zasigurno biti popraćen i zanimljiv događaj. Puno toga je pred nama i poznavajući rad ljudi ovog društva, siguran sam da će sve biti odrađeno na najvišoj mogućoj razini – zaključio je Rister.

Na kraju skupštine šutnjom je odana dužna počast i zahvalnost nedavno preminulom Antunu Petrušiću – Baji jednom od osnivača i dugogodišnjem aktivnom članu društva.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)