“Lavice” hrabro pale protiv Podravke Vegete: Mlinarić predvodila ekipu s osam zgoditaka, Majkovčan upisala odličnih 13 obrana

Rukometašice 1234 Virovitice ipak nisu uspjele prirediti iznenađenje u susretu četvrtzavršnice Kupa Hrvatske. Podravka Vegeta pokazala je danas svoju klasu te je u Virovitici upisala uvjerljivu pobjedu rezultatom 43:23.

Hrabre ”lavice” odlično su parirale renomiranim suparnicama u uvodnim minutama utakmice. Martina Majkovčan bila je nesavladiva na vratima u tim trenucima, a Nika Deskar, pri rezultatu 3:3, imala je priliku dovesti svoju ekipu do prve prednosti. Do tog pogotka ipak nije došlo, a nakon toga gošće su preuzele kontrolu nad utakmicom.

Gabrijela Gudelj i Dejana Milosavljević nosile su igru Podravke tijekom prvog poluvremena, no iskusna Maja Mlinarić, Nika Deskar i vratarka Majkovčan, nisu dozvolile opuštanje u ekipi Gorana Mrđena. Sve do 20. minute ”lavice” su bile u igri, zaostatak je iznosio samo tri pogotka (8:11), no do isteka prvih 30 minuta serijom 10:2 Koprivničanke odlaze na nedostižnu prednost (10:21).

Nastavak utakmice nije donio prevelike promjene, igračice najtrofejnijeg hrvatskog kluba povećavale su svoju prednost iz minute u minutu do konačnih 23:43, no da je sve ono što su danas ”lavice” stvorile završilo u mreži, rezultat bi bio itekako povoljniji. Trener Darko Grdić, iako pomalo ”razočaran”, imao je samo riječi hvale za svoje igračice.

– Želio bih čestitati svojim curama koje su odradile odličan posao i koje su se borile do samog kraja protiv ovakvog kluba kao što je Podravka, nema im se što zamjeriti. Malo smo ”tanki” na nekim pozicijama, no pokušat ćemo se dodatno pojačati ususret novoj sezoni. Ovo je za nas bila jedna odlična utakmica i ovim putem želim se zahvaliti i publici koja nas je došla bodriti i nadamo se da će tako biti već u subotu kada nas očekuje nova domaća utakmica- istaknuo je po završetku susreta Darko Grdić.

Unatoč uvjerljivoj pobjedi Goran Mrđen nije bio zadovoljan nekim segmentima u današnjem susretu, no, kako kaže, ostvarili su zacrtani cilj, a to je odlazak na završnicu Kupa.

– Određeni segmenti u današnjoj utakmici nisu bili dobri, nisam mogao računati niti na neke igračice, no u globalu mogu reći da sam zadovoljan i da smo ostvarili ono najbitnije, a to je prolaz. Sada nam slijedi Final Four gdje moramo dati sve od sebe. Svi gledaju nas i Lokomotivu kao priče za sebe budući da su samo te dvije ekipe osvajale kup, no svakako ne smijemo podcijeniti niti ostale protivnice, pogotovo ekipu Bjelovara koja igra odličan rukomet. Koga god izvučemo dat ćemo sve od sebe i, naravno, nadamo se novom naslovu- rekao je Mrđen.

Podravka se ovom pobjedom, zajedno s Lokomotivom, Bjelovarom i Zrinskim, plasirala na Final Four, a ”lavicama” je ova utakmica pokazala što mogu protiv najboljih hrvatskih klubova. Iako je završilo -20, pristup u današnjoj utakmici svakako budi optimizam.

Najefikasnija igračica u domaćim redovima bila je Maja Mlinarić koja je postigla osam zgoditaka, dok je gošće predvodila Iryna Stelmakh s jednim pogotkom više. Martina Majkovčan i danas je u nekoliko navrata briljirala s obranama, upisala je njih 13, dok su s druge strane Antonia Tucaković i Yuliya Dumanska kombinirano ”skupile” 25 obrana.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan 13+1, Helena Zeman, Lana Čor 1, Lukrecia Veršec, Nadia Dujmović 1, Marija Medved 4, Nea Kovač, Ena Jug 1, Nika Deskar 3, Klara Crnoja 2, Maja Mlinarić 8, Elena Bardić 1, Tena Mioč-Cabadaj 2, trener: Darko Grdić.

Podravka Vegeta: Antonia Tucaković 17+3, Yuliya Dumanska 8+1, Nikolina Zadravec 1, Ana Turk 1, Korina Karlovčan 4, Selena Milošević 2, Gabriela Gudelj 6, Dejana Milosavljević 7, Tena Megerle 1, Dijana Mugoša 2, Lea Franušić, Ana Buljan, Sara Šenvald 6, Iryna Stelmakh 9, Tina Barišić 2, Andrea Pavković 2, trener: Goran Mrđen.

Četvrtzavršnica Kupa Hrvatske



1234 Virovitica 23:43 Podravka Vegeta

