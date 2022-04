Sprema se veliko popuštanje mjera za Uskrs? Dobre vijesti za ugostitelje

Za Uskrs je moguće veliko popuštanje epidemioloških mjera. Indexu je potvrdio dobro upućen izvor blizak Stožeru.

Ukidanje covid-potvrda, ali ostaju u sustavu zdravstva i socijalne skrbi

– Epidemiološka situacija je u proteklom razdoblju bila u silaznoj fazi. O svemu se još raspravlja, nije postignut konačan dogovor o tome koje će se sve mjere popustiti – rekao je sugovornik Index-u.

Covid-potvrde bi, doznajemo, trebale ostati samo u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, dok bi se u javnim službama potpuno ukinule. Ukinule bi se i za privatne svečanosti. No postoji mogućnost da ostanu za velika okupljanja u zatvorenom.

Velika popuštanja za okupljanja, ugostiteljskim objektima radno vrijeme vjerojatno više neće biti ograničeno

Što se okupljanja na otvorenim prostorima tiče, kako sada stvari stoje, više neće biti ograničenja u broju ljudi na otvorenim prostorima, bez obzira na covid-potvrde.

Izgledno je i da od Uskrsa više neće biti ograničenja što se tiče radnog vremena ugostiteljskih objekata. Sada je radno vrijeme ugostiteljskim objektima, klubovima i casinima ograničeno do 2 sata. Od Uskrsa bi trebali moći raditi bez vremenskog ograničenja, barem kad je o epidemiološkim pravilima riječ.

I javna događanja, okupljanja i svečanosti koja se sad mogu održavati do 2 sata odsad bi trebala biti bez vremenskog ograničenja. Trebalo bi se ukinuti i ograničenje radnog vremena za pekarnice koje je sada do 24 sata, kao i zabrana prodaje alkohola od 24 sata do 6 ujutro.

Nošenje maski ostaje u javnom prijevozu i u dućanima, ali se vjerojatno ukida u školama i na fakultetima

Nošenje maski ostalo bi obavezno tamo gdje je veći broj ljudi u zatvorenom, konkretno u trgovinama i javnom prijevozu, no na radnim mjestima te u kinima i kazalištima bi to postala tek preporuka. Maske ne bi bile obavezne ni u školama te fakultetima, uključujući i hodnike.

Rasprava se vodi i o testiranju učenika, no u ovom trenutku još nije jasno hoće li se ta mjera ukinuti ili ostati.

