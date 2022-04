U orahovačkoj Srednjoj školi “Stjepan Ivšić” održan 2. Dan inspiracija: Životne priče mladih ljudi kao najbolje nadahnuće

Početak cijele priče otkrio je zapravo sve, govornik Zdenko Nađ upitao je nazočne što je to inspiracija i dobio jedan točan odgovor – nadahnuće. Upravo to nadahnuće pokrenulo je prošle godine u Srednjoj školi “Stjepan Ivšić” profesoricu Tanju Karakaš te učenice Adu Tikvan i Mirnu Ambroš da pokrenu u školi Dan inspiracija. I protekao je odlično, a ove godine priča je nastavljena i održan je 2. Dan inspiracija na kojem su o svojim životnim putevima, uspjesima i padovima pričali mladi, Zdenko Nađ iz Donje Pištane, Borna Katić i Jelena Karakaš iz Orahovice te Mia Csicska iz Osijeka.

Dan inspiracija otvorio je ravnatelj SŠ “Stjepan Ivšić” Zorislav Milković.

-Lijepo je danas biti na drugom Danu inspiracija gdje možemo čuti priče mladih i uspješnih ljudi i vjerujem da će svatko od nazočnih u barem jednoj priči pronaći sebe i pokušati se uključiti u rad za dobrobit lokalne zajednice. Naime, čovjek ne može živjeti samo od vlastitog posla i obitelji, mora nešto dati i društvu i mislim da je to pošteno jer društvo dosta ulaže u nas. Moram pohvaliti sve profesore i posebno učenike koje rade ovaj odličan Dan i ulažu ogroman trud – rekao je Milković.

Nazočnima se potom obratio i orahovački gradonačelnik Saša Rister.

-Kada gledam ove mlade ljude u školskom holu sjetim se i svojih školskih dana u ovoj istoj školi i nekako su mi upravo ta sjećanja najveća inspiracija za sve i uvijek mi je drago ovdje se vratiti i posebno vidjeti sve ove mlade, uspješne ljude koji su već sada ostavili dubok trag iza sebe. Čestitam organizatorima na ideji za ovaj Dan i nadam se da će on postati tradicionalan, a današnje učenice jednog dana govornici na njemu – rekao je Rister.

Potom su uslijedili govornici, Zdenko Nađ pričao je o svemu što je prošao kroz život, od sporta, škole do onih nekih stvari koje su ga učinile boljim čovjekom, kao što je čitanje knjiga, pozitivno razmišljanje i optimističan pogled na svijet.

Govorio je potom mladi Borna Katić, uspješan student medicine te još odličan sportaš, odnosno triatlonac. Njegova poruka mladima srednje škole je jasna.

-Moja poruka srednjoškolcima je da definitivno krenu za onim stvarima koje ih privlače i da se u tome uopće ne ustručavaju tražiti pomoć od starijih i iskusnijih te mišljenja drugih. Ako netko ima cilj, do njega je vrlo lak put jer ulaganje u njega nema granica i upravo i je poanta da se taj cilj što prije pronađe – rekao je Borna.

Jelena Karakaš pričala je o svojim iskustvima u radu s projektom Erasmus+ te potaknula mlade da se u isti uključe, jer kako je naglasila Erasmus sobom nosi jedan novi pogled na svijet oko sebe.

Na kraju je svoju priču ispričala Mia Csicska o volonterstvu i radu u Crvenom križu kao iznimno zahvalnoj organizaciji.

-Poruka mog današnjeg izlaganja je da svatko ima svoje mjesto pod suncem i da to mjesto lako mogu pronaći baš kroz Crveni križ koji nudi niz programa u kojima naučiš dosta toga o raznim segmentima života. Crveni križ je organizacija u kojoj svatko može pronaći sebe, i ja sam u njemu pronašla sebe, imala sam određene strahove, evo naprimjer baš kroz rad u Crvenom križu izgubila sam strah od javnosti, davanja ovakvih intervjua, i to jedno otvaranje mi je jako puno pomoglo ne samo u Crvenom križu, nego i općenito u životu da upišem fakultet kroz koji ću moći pomagati ljudima što sam upravo kroz to volonterstvo shvatila da je jako bitno – rekla je Mia.

I na kraju djevojka koja nema ‘granica’, koja svaku organizaciju pretvori u ‘savršenstvo’, a tek joj je 18. Ada Tikvan jedna je od organizatorica i pokretačica Dana inspiracija.

-Ovo je jedan događaj koji nekako živi stalno u meni i uvijek kao i gomila ljudi koji su uključeni u ovaj projekt dajem sve od sebe da uspije i bude lijepo. Želja nam je bila da u našu školu i naš grad privučemo novu paletu sjajnih mladih ljudi s pričama njihovog života. Ovaj dan donio je doista razne priče i promišljanja i vjerujem da su svi otišli zadovoljni i puni novih motiva za nastavak života. Kako ja ove godine završavam školu, nadam se da će netko, ako ne u školi, barem u Orahovici nastaviti i da će to biti jedna od tradicija jer ovo je događaj koji može privući ne samo mlade ljude, nego ljude svih uzrasta koji se mogu naći u nekim lijepim pričama – zaključila je Ada Tikvan.

I kada spustimo zastor na ovaj odličan dan, ostaje samo jedna poruka, a to je da su životne priče najbolja inspiracija.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)