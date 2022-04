U POU Slatina stiže hit predstava “Ljubav, gubici i moda” pod redateljskom palicom Nine Kleflin s pet poznatih žena

Foto: Hit predstava “Ljubav, gubici i moda” pod redateljskom palicom Nine Kleflin s pet poznatih žena stiže u POU Slatina 25. travnja u 20 sati.

Djelo ‘Ljubav, Gubitci i moda’, napisale su američke književnice Nora i Delia Ephron. Riječ je o nizu monologa, u kojima razne junakinje pričaju priče vezane za odjevne predmete koje su u pojedinim važnim životnim trenucima nosile. U ovom emotivnom inventaru svojih životnih ormara one nam otkrivaju trenutke u kojima su bile sretne ili tužne, u kojima su ljubile i gubile.

Ova predstava nema klasičnu dramsku radnju, ona se sastoji od niza proznih priča koje glumice interpretiraju. Po tome se oslanja na bogatu američku tradiciju storytellinga, posebne vrste kazališta u kojem glumac u monološkoj formi prezentira fabulu koja je napisana u prozi, a koju on oblikuje svojom moći pripovijedanja.

Tako i u ovoj predstavi pet poznatih hrvatskih umjetnica priča priče o ženskim sudbinama. Iako su to priče iz pera poznate književnice Nore Ephron, one su toliko univerzalne i prepoznatljive, da bi to lako mogle biti priče i svake od njih, kao i od svake žene kojoj se obraćaju.

Teme su svima poznate, a o njima govore naslovi priča: mamini savjeti, agonija kupnje grudnjaka, crna i bijela, katastrofa u kabini za presvlačenje, debela i mršava, te muževi i ljubavnici . To su zgode, razmišljanja i asocijacije mnogih žena, a one su zabavne, životne, istinite, prepoznatljive. Tako će jedna od junakinja, Đina, na kraju predstave zaključiti: Kad sam ovo napisala, mislila sam, tko će to čitati? Previše osobno je. No kad je izašlo, shvatila sam da je moje osobno i drugim ljudima osobno i drago kao da je njihovo.

O ljubavi, gubitcima i što su pri tom nosile pripovijedaju: Zdenka Kovačiček, Sanja Doležal, Matija Prskalo, Karmela Vukov Colić i Mirna Medaković.

– Cijena ulaznice je 100 kuna, maske su obavezne. Rezervirajte svoju ulaznicu na vrijeme jer očekujemo veliku gužvu – poručili su iz POU Slatina.

Tekst je prevela, adaptirala i režirala Nina Kleflin.

Glazbu je skladala Nikolina Belan.

Haljine je nacrtala Sara Lovrić Caparin.

Predstava je napravljena u koprodukciji Špas teater iz Slovenije i Teatra to go iz Hrvatske.

(www.icv.hr, POU Slatina)