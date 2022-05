I ove godine maturanti Gimnazije Petra Preradovića otplesali Quadrillu

Virovitička šetnica danas (srijeda) je bila obasjana suncem i veselim bojama maturanata. Gimnazijalci Gimnazije Petra Preradovića Virovitica i ove godine otplesali su Quadrillu te se na taj način oprostili od Gimnazije i svojih srednjoškolskih dana.

Uvodnim govorom maturante je pozdravio i učenik 3.c razreda Tomislav Adamović.

– Dragi naši maturanti, došao je i vaš dan. Drago mi je što smo se družili ove tri godine i hvala vam na svemu što ste nam pružili i hvala vam što ste nam pomogli kada nam je pomoć trebala. Želim vam puno sreće na maturi i da upišete fakultete koje svi želite – rekao je Adamović.

S nekoliko riječi obratio se i maturant Mateo Rukavina, učenik 4.c razreda.

– Danas sam dobio tu čast da se oprostim od škole u ime svih maturanata. Tu smo proveli četiri godine, bilo je i suza i smijeha, svađa, ali došao je i taj naš dan. Drago nam je da su nam svi profesori i svi djelatnici škole pomogli i bili svaki dan tu uz nas. Ovo je bio naš drugi dom, a oni su nam bili kao drugi roditelji. Hvala vam za sve – rekao je M. Rukavina.

Maturante je prigodnim i toplim riječima ispratio i ravnatelj Kristijan Gostimir koji je svima zaželio puno uspjeha i sreće u budućem školovanju.

– Dragi maturanti, gotovo je. Danas je zadnji nastavni dan vašeg srednjoškolskog obrazovanja. Vi ste 108. generacija maturanata u ovoj školi i zato vam čestitam. Sada okrećete novu stranicu u vašim životima. Velik dio vas će otići iz Virovitice na fakultete koje želite upisati, ali nemojte zaboraviti ni Viroviticu ni ovu gimnaziju. Hvala vam na svemu, na svim vašim radostima, svim vašim uspjesima i hvala vam što ste bili dio ove naše gimnazije. Sada vas očekuje test zrelosti, državna matura, no nemojte se bojati jer ste spremni na to. Proveselite se, budite dostojanstveni kao što Gimnazija to jest i ono što je najvažnije nemojte misliti da je ovo gotovo. Mi smo uvijek tu za vas – rekao je ravnatelj Gostimir te se tako oprostio od još jedne generacije maturanata.

Virovitičku Quadrillu s osmijehom su gledali učenici, profesori i djelatnici Gimnazije, a pridružila im se i direktorica gradske Turističke zajednice Katarina Đurđević, kao i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

– Danas gledamo lijepe osmijehe maturanata odnosno proslavu norijade u Virovitici i naše maturante iz Gimnazije Petra Preradovića kako su lijepo otplesali quadrillu, pustili balone i na taj način simbolizirali svoj odlazak među nas odrasle. Kada su nam govorili da je najljepše đačko doba nismo vjerovali dok nismo završili školu. I sada kada gledate ovo vrijeme koje je iza njih bit će im nezaboravno. Ponosan sam što danas vidim nas i profesore koji su pratili svoje maturante tako da je danas jedna vesela atmosfera i biti će još veselije u gradu kada se pridruže maturanti iz ostalih škola – za kraj je rekao Kirin.

Svoj završni i pozdravni ples maturanti Gimnazije Petra Preradovića otplesali su sa stilom i velikim ponosom, a veliki oproštaj od srednjoškolskih dana sve maturante očekuje na virovitičkoj šetnici kada će od 18 sati nastupiti grupa Jeans.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan, M. Rođak)