Predstavljen književni prvijenac virovitičkog umjetnika Zlatka Kovačevića Saxa

U Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica danas (utorak) održano je predstavljanje književnog prvijenca Zlatka Kovačevića Saxa. Pod imenom „Ego ipak“ krije se zbirka od 66 pjesama, satkanih u četiri poglavlja – Slike, Kroki, Sivi čovjek i Ego, te osam ilustracija.

Viša knjižničarka i voditeljica Stručno-znanstvenog odjela virovitičke knjižnice Mirjana Kotromanović srdačno je pozdravila sve okupljene i izrazila svoje veliko zadovoljstvo činjenicom da su i drugi zavičajni pisci došli podržati, sada, „jednog od njih“.

– Posebno smo sretni kada u našoj knjižnici održavamo zavičajne večeri. Gospodin Zlatko svestrani je umjetnik, to vjerujem znate svi koji ga poznajete, kao i da ćemo danas čuti i neke nove stvari o njemu koje nismo znali – rekla je M. Kotromanović, i bila posve u pravu.

U ugodnom i opuštenom razgovoru s moderatorom večeri Goranom Gazdekom, svima poznati Saxa otkrio je da je svoju prvu gitaru napravio sam, i to kuhinjskim nožem, te da se glazbom počeo baviti još u osnovnoj školi. Također, otkrio je i da mu je najdraže vrijeme za pisanje ono između 5 i 7 sati ujutro, kada izlazi sunce i započinje novi dan.

Pričajući o svom prvom literarnom izdanju, ovaj novopečeni autor otkrio je i što stoji iza intrigantnog naslova njegove prve knjige – „Ego ipak“.

– Ego je ja. Sam naslov, uz riječ „ipak“, je zapravo vrlo provokativan i to je jedan od aspekata zašto se knjiga zove tako. Prva stranica mora biti provokativna i privući pažnju. Drugo objašnjenje je to da sam u ovoj knjizi ja, moja razmišljanja, moji pogledi, moji osjećaji. Ponovno govorim o sebi, ali to ne znači da sam egoist. Mislim da u životu treba imati svoje „ja“. Tko ga nema, njemu je teško jer tada ima kolektivni „ja“, onaj neke stranke, čopora ili vjerske zajednice. Nema svoj „ja“, a kada to nemaš onda ne možeš biti kreativan. Kreativni ljudi mijenjaju i stvaraju svijet, ostali samo žive u tom svijetu. Zato sam se ja odlučio za ego – o naslovu svoje prve zbirke poezije rekao je Z. Kovačević koji zbog svojih talenata i ljubavi prema slikanju, crtanju i fotografiranju upravo i je jedan od tih kreativaca.

Osim što je posjetitelje počastio s čitanjem nekoliko pjesama iz zbirke „Ego ipak“, autor Zlatko Kovačević Saxa je, svirajući gitaru i usnu harmoniku, glazbom uveličao ovu zavičajnu književnu večer.

(www.icv.hr, eat, Foto: E. Aragović Turkalj)