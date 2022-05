Pripremite kremu za sunčanje, temperature se penju i do 30°C

Do kraja tjedna očekujemo stabilne vremenske uvjete. Rijetko su moguće kratkotrajne nestabilnosti u obliku mjestimičnih lokaliziranih pljuskova. Temperature zraka bit će iznadprosječno visoke. Jutarnje temperature kretat će se od 11 do 15, a najviše dnevne od 25 do 30°C. UV-indeks umjeren i visok.

U tjednu pred nama sunčanih razdoblja neće nedostajati. Trebalo bi se zadržati suho i stabilno vrijeme. Rijetko će uz dnevni razvoj naoblake postojati mogućnost za kratkotrajne nestabilnosti. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 12 do 15, a najviše dnevne od 24 do 28°C. UV-indeks umjeren i visok.

(www.icv.hr, kp)