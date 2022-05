Projekt “EAGLE” predstavljen na 5. međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu u Cavtatu

Peti Međunarodni kongres u ruralnom turizmu održan je u Cavtatu od 27. do 30. travnja. Na kongresu je bilo prisutno oko 400 znanstvenika i stručnjaka s područja turizma iz 15 zemalja. Slogan kongresa je bio: “Ruralni turizam: kvaliteta, održivost, uključivost”, a glavna tema: “Konkurentnost i pozicioniranje ruralnog turizma nakon krize turističkog sektora izazvane COVID-19 pandemijom”.

Bila je to prilika za predstavljanje znanstvenih radova, razmjenu iskustava i predstavljanje brojnih primjera dobre prakse, održavanje radionica, okruglih stolova i panela, a događaj je organizirala Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede.

Projekt “EAGLE” predstavljen je u okviru sesije 8 Kongresa, Tematskog područja 7, “Praksa govori”. Pripremu i realizaciju prezentacije proveli su: Turistička zajednica općine Pitomača kao nositelja aktivnosti, Općina Pitomača, tvrtka Draft d.o.o. i mađarski partner, šumarija Mecsekerdő Zrt iz Pečuha.

Uz EAGLE, na ovoj sesiji predstavljeno je i niz drugih projekata iz prakse: “Istarski festival pašte” (Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković, Pula), Medvedgrad Visitor Center (Park prirode Medvednica), Interreg Mediteran Consumeless Plus i Interreg Mediteran Winter Med (Institut za poljoprivredu i turizam Poreč), Strategija ruralnog razvitka hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine, Slavonija I Podravina, Wine Not!? (Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije), Tajna uspjeha – zašto su upravo Kaštelir-Labinci uvršteni među najbolja turistička sela svijeta? (Turistička zajednica Općine Kaštelir – Labinci), Dobra klima za Turizam (Udruga Eko Brezna/Sveučilište u Slavonskom Brodu), Novo znanje za buduće zvanje – projekt ESF – formalno i neformalno obrazovanje za ruralni Turizam (Pučko otvoreno učilište u Pazinu), Explore the rural and natural beauty of the western Balkans (SWG – Standing Working Group for Regional Rural Development), Hedonizam je na istoku! (Turistička zajednica Osječko-baranjske županije), Brendiranje Moslavine (LAG Moslavina) i Integralni više-izvorski pristup potpore LAG-a u razvoju ruralnog turizma (LAG Vallis Colapis).

Projekt “EAGLE” prezentiran je kao dobar i zanimljiv primjer iz prakse realizacijom kojega će se u ruralnim područjima Hrvatske i Mađarske stvoriti nove atrakcije koje će imati mogućnost generiranja dolazaka novih posjetitelja na te destinacije, kao i mogućnost daljnjeg razvoja lokalne zajednice uz pozicioniranje tih destinacija na budućim turističkim kartama te u turističkim programima i aranžmanima.

(pitomaca.hr)