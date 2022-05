Slatinčani sudjelovali na državnoj Smotri projekata iz građanskog odgoja i obrazovanja

U subotu, 14. svibnja, u Osnovnoj školi Grigora Viteza u Zagrebu održana je 24. državna Smotra projekata iz građanskog odgoja i obrazovanja, na kojoj je predstavljeno 45 osnovnoškolskih i 22 srednjoškolska projekta, a među njima i četiri slatinska.

Učenici šestog razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, Nikol Boršić, Mirna Grgurić, Lana Košćak i Fran Vrančić, predstavili su projekt “Čitati, znati, biti”, a njihov je mentor profesor Danijel Vilček.

Srednja škola Marka Marulića Slatina sudjelovala je s trima projektima, “Razmisli pa klikni” koji su predstavili učenici Lorena Krupnicki, Niko Rastija, Noa Fazekaš i Venio Rulj, a njihove su mentorice prof. Ksenija Rastija i Željka Orban. Pod vodstvom mentorice prof. Ivane Švamberger učenice Iva Mikić, Sara Kovačević, Kornelija Grgić i Elena Koleno predstavili su se projektom “Hrani nije mjesto u smeću”, dok su projekt “Sigurno koračaj kroz život” predstavili učenici Ana Takač, Mirta Tomšić, Natalija Marinović i David Jakišić, a njihov je mentor prof. Željko Milnović. Na smotri je sudjelovao i prof. Zorislav Jelenčić kao sudac procjenitelj.

Dojmove sa Smotre opisao je učenik SŠ Marka Marulića Venio Rulj.

– U ranim jutarnjim satima krenuli smo vlakom putem Zagreba u kojem je vladala izrazito opuštena atmosfera, jer godine iskustva sudjelovanja na Građanskom odgoju omogućile su nam bezbrižnost i samopouzdanje izlaganja pred komisijom. Kada smo stigli u školu, gdje smo trebali predstaviti projekt, obećali smo jedni drugima kako ćemo to odraditi onako kako najbolje znamo i upravo je tako i bilo. Nakon izlaganja, uslijedile su samo riječi hvale za uloženi trud i za izvrsnu ideju koju smo pronašli te nam je to bio vjetar u leđa da se nastavimo baviti tim područjem i sljedeće godine. Ostatak slobodnog vremena proveli smo uživajući u gradu Zagrebu nakon čega smo se uputili kući, te slobodno možemo reći kako nam je državna Smotra bilo jedno lijepo iskustvo kao i svake godine do sada – rekao je Rulj.

