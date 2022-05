“THE WORLD AT WAR: BLACK HAWK DOWN” Sve je spremno za veliki airsoft spektakl koji se ovog vikenda održava u Lisičinama, prijavljeno više od 400 natjecatelja

Airsoft klub Legionari iz Zagreba, nakon uspješne organizacije prošlogodišnjeg, a ujedno i prvog izdanja mega eventa “The World at War: The Battle Begins”, ove godine odlučio se za nastavak. Drugo izdanje velikog adrenalinskog spektakla pod nazivom “The World at War: Black Hawk Down” ovog će vikenda u naselju Lisičine (općina Voćin) okupiti više od 400 sudionika iz brojnih airsoft klubova s područja Republike Hrvatske, ali i šire.

Gumeni meci ponovno će tražiti put do svoje mete, dimne bombe u raznim bojama, eksplozije mina, kao i replike oružja raznih vojski iz više vremenskih perioda stvorit će i ovog puta atmosferu pravog ratnog sukoba.

Uoči velikog adrenalinskog spektakla, koji se održava u subotu i nedjelju, 21. i 22. svibnja, danas (petak) su se u Lisičinama okupili članovi airsoft timova i odradili posljednje prijave, a više o svemu rekao nam je ispred ASK Legionari voditelj operacije Deni Špiranec.

-Što se tiče same organizacije, izuzetno smo zadovoljni ovogodišnjim događajem, ali i odazivom sudionika. Prošle godine smo imali sudionike iz Hrvatske, Srbije i Poljske, a ove godine imamo ih iz čak šest država. Cijela priča zamišljena je malo drugačije u odnosu na prošlu godinu, ove godine imamo čak tri strane koje se bore za titulu pobjednika, imamo GDI stranu koja je koncipirana kao vojska, NOD stranu koja predstavlja pobunjeničku stranu, te UN stranu koja predstavlja vojsku Ujedinjenih Naroda te kontrolira dvije zaraćene strane – rekao nam je Špiranec.

Tom prigodom otkrio je i nekoliko novosti i iznenađenja u odnosu na prošlogodišnji susret.

-U odnosu na prošlu godinu, ove godine smo napravili maketu helikoptera Black Hawk dužine otprilike deset metara. Taj helikopter će odletjeti u zrak pomoću različitih efekata jednog od sponzora, uz to sve smo ukomponirali i jednu vatrogasnu vježbu u kojoj će DVD Voćin dobiti dojavu o srušenom helikopteru, pa će imati intervenciju gašenja požara – dodao je Špiranec.

Za kraj, zahvalio se sponzorima, generalnom pokrovitelju Alpha iz Zagreba i HELL Energy, svim sudionicima na dolasku i suradnji, ali i lokalnom stanovništvu na nesebičnoj pomoći u organizaciji, kao i svima koji su zaslužni za održavanje ovog velikog spektakla, vatrogascima, policiji, djelatnicima Hitne pomoći… (www.icv.hr, ts, foto: M. Rođak)