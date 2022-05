U Pitomači održan 11. Memorijal dr. Marijana Jergovića „Čuvar uspomena“

Jučer (nedjelja) se Pitomača po 11. put prisjetila i proslavila svog velikana, doktora Marijana Jergovića na memorijalu „Čuvar uspomena“ koji njeguje uspomenu na njegovo stvaralaštvo i umjetnički doprinos glazbenoj sceni Podravine i Podravlja.

Interpretacijom njegovih djela ove su mu godine uz voditelje Ines Gibu Jambrišak i Branka Uvodića počast odali Lucija Jelušić, Laura Kovačević, The Fusion, Igor Drvenkar, Tomislav Tišljar, Jan Stilinović, HPGD Sloga, TS Dangube, Podravski mužikaši i glazbeni sastav Tonija Eterovića.

– Drago mi je da se opet prisjećamo Doktora, jer dokle god izvodimo njegove pjesme, do tada traje uspomena na njega i on je sa svojim pjesmama tako među nama. Posebno zahvaljujem svim izvođačima koji su nastupili i koji su nam dočarali Doktorovu glazbu. Bilo je u zborskog pjevanja, tamburaških i podravskih pjesama, pa sve do pjesama s prizvukom klasike. Mislim da smo i ovim memorijalom vratili barem dio duga Doktoru za sve ono što je učinio Pitomači i hrvatskoj glazbi – rekao je Rajko Stilinović, ravnatelj Centra za kulturu „Drago Britvić“.

Tako su se i ove godine kroz glazbu i stihove brojni Pitomačani prisjetili svoga sumještana, doktora, utemeljitelja Glazbenog festivala Pjesme Podravine i Podravlja, te inicijatora pitomačke glazbene škole koja danas s ponosom nosi njegovo ime.

Uz prisustvo obitelji i supruge dr. Marijana Jergovića, Ladislave Jergović, na 11. memorijalu “Čuvar uspomena” nazočili su i saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković te predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović.

(www.icv.hr, ib, Foto: I. Barčan, Foto Begović)