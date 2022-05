VIDEO Pored virovitičke obilaznice danas se formirala “pješčana pijavica”

Danas (subota) oko 17 sati na oranici pored virovitičke obilaznice formirala se “pješčana pijavica”, točnije dust devil. Riječ je o pojavi koja samo svojim vertikalnim rotiranjem sliči tornadu ili “pravoj” pijavici. Možemo i sami to vidjeti u jesen kada se otpalo lišće vrti u krug i pravi mali vrtlog sa prašinom. Dust devil ipak najljepše izgleda kada se pojavi iznad suhe zemlje ili pijeska pošto tada stvori uistinu impresivan vrtlog prašine koji se nekad izdiže i do 1 km visine, a može biti i do 10-ak metara u širini, ali uglavnom je mnogo manji.

Formira se kada prilikom vrućeg dana pri tlu postoji jaka konvekcija. Ako je smicanje vjetra pri tlu dovoljno jako, stupac vrućeg zraka koji se diže može razviti ciklonalno gibanje. Dust devil je uglavnom bezopasan, nije zabilježena nikakva materijalna šteta od njega (ako izuzmemo stolice ili suncobrane koje odnese par metara kada se pojavi na plaži), mada ipak nije preporučljivo prilaziti velikom dust devilu pošto on ima snagu usisavanja čovjeka.

Dust devil se ne smatra tornadom (pa stoga niti pijavicom) jer nastaje pri vedrom vremenu i nije povezano s oblakom.

(www.icv.hr, mp, kp; video: J. Kasumović)