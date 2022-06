Dobrovoljno vatrogasno društvo Orahovica obilježilo 140 godina svoga postojanja te požrtvovnog, hrabrog i predanog rada: ”Čuvari papučke ravni” već 140 godina

Bilo je svečano, ponosno, punog srca te s ogromnom dozom prijateljstva i zajedništva, onako kako to samo vatrogasci znaju. Dobrovoljno vatrogasno društvo je Orahovica je, naime, jučer obilježilo 140 godina svoga postojanja te požrtvovnog, hrabrog i predanog rada. Obljetnica je započela mimohodom domaćina i društava prijatelja kroz središte Orahovice, uistinu impozantno kada 200 vatrogasaca u korak, prođu kao jedan u svečanoj vatrogasnoj odori uz zvuke vatrogasne koračnice Puhačkog orkestra. Nakon mimohoda, u središtu grada održana je i pokazna vježba s temom spašavanja unesrećenih osoba iz goruće zgrade autoljestvom i izvlačenjem iz zadimljenog prostora.

Potom je u višenamjenskoj dvorani ili dvorani bivšeg kina Papuk održana središnja svečanost kojoj su nazočili dopredsjednik HVZ-a i izaslanik glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, Zdenko Čarapar, zapovjednica VZ VPŽ Mateja Fras Venus, župan VPŽ Igor Andrović, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, voditelj službe 112 pri Ravnateljstvu Civilne zaštite RH, Područnog odjela Virovitica Zdenko Čapo, počasni predsjednik VZ VPŽ i VZGO Petar Čačinović te mnoštvo vatrogasaca prijatelja iz čak 27 društava diljem Hrvatske. Nakon uvodnih riječi i predstavljanja društva i gostiju, premijerno je prikazan dokumentarno-igrani film ”Čuvari papučke ravni” o 140 godina DVD-a Orahovica scenarija i režije Vladimira Grgurića. Nakon filma nazočnima se prvi obratio predsjednik DVD-a Orahovica Tomislav Pezić.

-140 godina je iza našeg društva, na koje svi njegovi članovi kroz povijest mogu biti ponosni, a posebno mi danas koji nastavljamo trgovima svojih velikih prethodnika. Nije mi danas lako ovdje stati pred vas jer biti predsjednikom ovakvog društva je iznimna i posebna čast i ja sam ponosan što danas vodim ovo društvo. O našoj povijesti i radu više ste vidjeli u filmu za koji se nadam da vam se svidio, a ono što je sigurno taj film je od danas izniman povijesni dokument i zapis ne samo našeg društva nego grada i županije. Hvala vam svim što ste svojom nazočnošću uveličali našu veliku proslavu, hvala svima sponzorima i donatorima koji nam pomažu, našoj VZ VPŽ i zapovjednici Mateji Fras Venus na svemu što radi za nas, Virovitičko-podravskoj županiji – županu Igoru Androviću i Gradu Orahovici – gradonačelniku Saši Risteru bez čije pomoći ne bi mogli funkcionirati, hvala i našoj gradskoj Vatrogasnoj zajednici na pomoći i suradnji. Nalazimo se u izazovnim vremenima, vremenima klimatskih promjena i doista ne znamo što nas čeka sutra, ali ono što je sigurno mi vatrogasci smo uvijek tu kada treba pomoći, na nas uvijek možete računati. I na kraju veliko hvala reći ću, mojim vatrogascima, operativcima, djelatnicima, članovima, počasnim članovima, svima koji su se zvali i zovu orahovačkim vatrogascima jer mi smo jedna velika i neuništiva vatrogasna obitelj– rekao je Pezić.

Doredsjednik Vatrogasne zajednice grada Orahovice Ivica Podboj zahvalio se društvu slavljeniku kao nositelju i stožernom društvu zajednice koje je kako je naglasio, svojevrsni učitelj i mentor svim društvima Zajednice.

-Prije svega bih se zahvalio DVD-u Orahovici na izuzetnoj pomoći svim društvima i Zajednici jer vi ste koji nas vodite i usmjeravate i zapravo ste ponos svih nas. Vjerujem kako će i dalje raditi zajedno, jedni za druge jer samo tako možemo biti jači i bolji – rekao je Podboj. Veliki prijatelj društva gradonačelnik Saša Rister zahvalio se orahovačkim vatrogascima na svemu što čine za grad i građane kad god je to potrebno.

-Prošlo je 140 godina, a vatrogasci su uvijek isti i ono što ih posebno krasi je to što su uvijek prvi kada se ljudi nađu u nevolji. Vidjeli smo to i u korona krizi, potresu u Banovini, poplavama na širem području, a naravno prije svega u svojoj temeljnoj zadaći gašenju požara gdje su najkraćem mogućem roku na licu mjesta. I pomažu koliko mogu. I zato vam dragi vatrogasci za sve što činite za nas od srca veliko hvala. Suradnja s Gradom je odlična, evo radimo intenzivno na projektiranju izgradnje novog doma, činimo sve kako bi vatrogasci imali adekvatan prostor i nadam se kako će to sve proći bez ikakvih problema u što kraćem roku. Grad je uvijek tu za svaku pomoć i veselim se novoj suradnji – rekao je Rister.

Župan Igor Andrović naglasio je kako je Županija s velikim zadovoljstvom pomaže ovom društvu kao jednom od najstarijih na području županije i vatrogascima općenito kao herojima modernog doba.

-Ponosan sam što sam danas ovdje i mogu vam čestitati vašu veliku obljetnicu, hvala vam na ovom odličnom filmu koji prezentira vatrogastvo, vaše društvo, ali svakako i Orahovicu te našu županiju. Čestitam vam i zahvaljujem prije svega na 140 godina zajedništva, spremnosti da svoje živote stavite u drugi plan kako bi pomogli drugome i sačuvali drugi život. Vatrogastvo u našoj županiji ima veliku tradiciju , u nekim mjestima gotovo da nema kuće bez vatrogasca i to samo govori koliko je vatrogastvo ukorijenjeno kod nas i zato bih volio da se to nastavi i dalje jer to je plemenita i velika obiteljska organizacija i definitivno nema niti jedna udruga koja se može usporediti s DVD-ovima – rekao je Andrović.

Posebno ponosna bila je zapovjednica VZ VPŽ Mateja Fras-Venus rekla je kako je lijepo biti zapovjednik zajednica u kojoj je ovako aktivno društvo s tako bogatom tradicijom.

-Puno toga smo u Orahovici odradili i uvijek je lijepo biti ovdje i raditi s ovim društvom. Ovo društvo je jedno od najopremljenijih društava u županiji , jedno od najstarijih i jedno od najaktivnijih i zato vam treba iskreno čestitati. Sve manje nam je požara, a sve više ostalih intervencija u kojima moramo koristiti svoju kreativnost i improvizaciju i zato su vatrogasci su ti koji uvije podmetnu svoja leđa tamo gdje treba. Od srca čestitam ovom društvu na svemu i uvijek će imati podršku županijske zajednice – rekla je Venus.

U ime HVZ-a obratio se dopredsjednik HVZ-a i izaslanik glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, Zdenko Čarapar.

-Uz veliku čestitku u ime zapovjednika i svoje osobno ime, zahvalio bih vam se na svemu što činite, a posebno me veseli velika i uspješna suradnja DVD-a s jedinicama lokalne i regionalne samouprave što je nužnost uspješnog rada i djelovanja jednog društva. Čast mi je i ponos biti na ovakvoj obljetnici društva koje je jedno od najstarijih istočno od Zagreba i želio bih da i dalje budete ovako hrabri, uspješni i aktivni, a mi ćemo kao Hrvatska vatrogasna zajednica uvijek biti uz vas – zaključio je Čarapar.

Na kraju sjednice podijeljena su vatrogasna odlikovanja i zahvalnice pa su tako spomenice za 10 godina rada dobili Suzana Grgurić, Robert Mandić i Tomislav Pezić, za 20 godina spomenice su dobili Zorica Orina i Mario Purgar, za 30 godina dr. Željko Hocenski, a za 40 Boris Broš, Marlena Brstilo-Čičković i Blaženka Sekulić-Nekić. Brončane vatrogasne medalje za predan rad dobili su Ervin Kovač, Aleksandar Jovanović, Lidija i Mario Čalić, Suzana i Vladimir Grgurić, Mirjana Zeman i Manuel Sobodić, a srebrnu Mario Purgar.

Zatim su uručene i brončane vatrogasne plamenice za požrtvovnost i hrabrost na vatrogasnim intervencijama koje su dobili su Stjepan Marković i Matej Orina, srebrne plamenice uručene su Borisu Brošu i Darku Šrameku. Zlatnu vatrogasnu plamenice dobio je Miroslav Šimek, a zlatnu vatrogasnu medalju počasni predsjednik Mato Orina.

Najveće vatrogasno odlikovanje na obljetnici i to ono za posebne zasluge dobio je Željko Hajba. Na kraju sjednice predsjednik DVD-a Tomislav Pezić uručio je nagrade za 40 godina rada u Puhačkom orkestru Marleni Brstilo-Čičković i Blaženki Sekulić-Nekić te za 50 godina aktivnog sviranja u orkestru Zlatku Tomšiću, a potom su proglašeni i počasni članovi Miroslav Šimek, Ervin Kovač i dr. Željko Hocenski te počasni predsjednik Mato Orina, a zatim s uručene i posebne zahvalnice donatorima i zaslužnim pojedincima i ustanovama.

(www.icv.hr, vg)