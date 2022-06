Dražen Lukčec: Nastavljam s ulaganjima u tehnologiju i želim povećavati površine pod duhanom

Proizvodnja duhana jedna je od rijetkih organiziranih poljoprivrednih proizvodnji u Hrvatskoj u svim fazama proizvodnje i otkupa, a jedina je koja iz godine u godinu jamči otkup svih proizvedenih količina, bez obzira na kvalitetu i volumen. Hrvatski duhani kao najveći organizator i otkupljivač duhana svoje proizvođače prate i financijski u svim fazama proizvodnje te osiguravaju povoljne uvjete za investiranje u povećanje efikasnosti proizvodnje.

Dobre uvjete proizvodnje i isplativost samog duhana sve više prepoznaju mladi poljoprivrednici, što je ključno za budućnost poljoprivrede u širem kraju.

– Moja se obitelj bavila proizvodnjom duhana pa mogu reći kako sam sa svim procesima upoznat od malena te sam zapravo odlučio preuzeti obiteljsku tradiciju. Činjenica je da je duhan visokodohodovna kultura, najbolji su prihodi, pa me i to potaknulo na nastavak proizvodnje – izjavio je Dražen Lukčec, 38-godišnjak koji trenutno na svih 14 hektara zemlje koju obrađuje sadi duhan.

– Podrška je u poljoprivredi izrazito važna, a mi je kao proizvođači dobivamo od Hrvatskih duhana koji nam sve ove godine jamče siguran otkup. Ni u jednoj drugoj kulturi ne jamči se otkup ukupno proizvedenih količina, kao što je slučaj s duhanom. Pritom nam iz HD-a financiraju i troškove proizvodnje. Osiguravaju sve potrebno za proizvodnju – od gnojiva, repromaterijala, sredstava za zaštitu biljaka, pa do kredita za strojeve koji uvelike olakšavaju proizvodnju, a u konačnici i berbu duhana. Na taj nam način zaista olakšavaju i da nema te podrške, teško da bi mogao to sam financirati budući da su ulaganja u duhanu vrlo visoka. Također, kad god imam bilo kakav izazov ili pitanje, nazovem i saznam sve što me zanima ili što je potrebno. Tu mislim i na agronome/tehnologe s kojima razgovaram i o potencijalnim novim investicijama, ako se za time pokaže potreba. Osim toga, kao što je bio slučaj prošle godine kad je naše područje pogodio mraz, Hrvatski duhani su nam osigurali dobre uvjete za osiguranje od leda i tuče, što je nadoknadilo gubitke s kojima smo se suočavali – opisao je Lukčec.

Lukčec planira i dodatna ulaganja, a htio bi i povećati proizvodnju.

– Dosad sam najviše ulagao u strojeve koji su potrebni za proizvodnju duhana. Uz pomoć Hrvatskih duhana kupio sam berač koji mi pomaže u berbi u razdoblju od 1. kolovoza do završetka berbe, a zahvaljujući njima uzeo sam i 3 sušare. Namjera mi je u narednom razdoblju povećavati proizvodnju, što će svakako podrazumijevati i daljnja ulaganja, no sve zapravo ovisi o tome što će se događati s cijenama na tržištu jer, kao što sam već istaknuo, rastu cijene svega, pa tako i same proizvodnje. Nemam puno hektara vlastite zemlje, već sam u zakupu kod starijih ljudi iz sela, a državne zemlje nema. No ove sam se godine javio na natječaj pa sad sve ovisi o odobrenju od strane države kako bih zaista mogao povećavati proizvodnju – izjavio je Lukčec.

Rastu troškovi, ali vjerujemo u podršku HD-a i Ministarstva

Lukčec je upozorio da je pred proizvođačima izazovna godina zbog kontinuiranog rasta troškova.

– Već sada znamo kako će cijena struje duplo narasti, nismo sigurni što očekivati s cijenama plina, a tu je i problem radne snage. Vjerujemo kako ćemo kao i dosad imati podršku Hrvatskih duhana, ali i Ministarstva poljoprivrede te da će se osigurati vaučeri koji će nam ipak pomoći oko troškova za plin – izjavio je Lukčec koji je unatoč izazovima i dalje optimističan i smatra da će u konačnici i ova godina biti dobra proizvodna godina.

