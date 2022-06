Najjužnija općina u OBŽ proslavila svoj dan: Samo u zadnjih šest mjeseci Strizivojna potpisala ugovore vrijedne više od 10 milijuna kuna

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća u ponedjeljak, 27. lipnja 2022. godine, proslavljen je Dan Općine Strizivojna, najjužnije općine Osječko-baranjske županije. Uz općinskog načelnika Josipa Jakobovića i predsjednicu Općinskog vijeća Ivanu Dadić te ostale goste, obilježavanju je nazočio i zamjenik župana Josip Miletić.

– Naš izvorni proračun je ograničen zbog čega je nužno da pravovremeno i valjano apliciramo na sve natječaje ministarstava i europskih fondova. Najvažniji ugovor koji smo potpisali u posljednjih godinu dana je ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture u industrijskoj zoni, sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 3,5 milijuna kuna. Riječ je o projektu koji će dodatno potaknuti i osnažiti gospodarske aktivnosti na našem području i pomoći lokalnom stanovništvu da nastavi graditi život ovdje. Osim toga, potpisali smo ugovor za rekonstrukciju zgrade nogometnog kluba vrijednu 3,2 milijuna kuna, čime će zgrada dobiti potpuno nov izgled. Još jedno važno pitanje u našoj općini oduvijek je bilo pitanje sustava odvodnje, koje smo također započeli rješavati te smo potpisali ugovor za aglomeraciju „Đakovo 2“, vrijednosti 4,8 milijuna kuna, u sklopu koje ćemo riješiti i taj dugogodišnji problem – kazao je načelnik Općine Josip Jakobović i dodao da su samo u zadnjih šest mjeseci potpisani ugovori vrijedni više od 10 milijuna kuna.

Važan projekt koji je Općina realizirala u prethodnom razdoblju, u suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je i produženi boravak u vrtiću, vrijedan 2,5 milijuna kuna, zahvaljujući kojem je produžen rad vrtića od 15.30 do 20.30 sati, a vrtić radi i subotom do 17 sati. Uz to, ostvarena je odlična suradnja s Osječko- baranjskom županijom, s kojom Općina sufinancira tri važna projekta: kamate na stambene kredite, školsku prehranu za sve osnovnoškolce te kamate na kredite za razvoj turizma.

– Načelnik je odlično prepoznao da je ključ razvoja bilo koje sredine gospodarstvo, a temelj svega obrazovanje i ulaganja u mlade i djecu. Zato pozdravljam napore cijelog tima Općine Strizivojna na uloženom trudu u razvoj i realizaciju mnogobrojnih projekata, pri čemu će Osječko-baranjska županija uvijek biti pouzdan partner jer imamo zajednički cilj, a to je cjelokupan razvoj čitave Županije – zaključio je Miletić

(www.icv.hr, tj)